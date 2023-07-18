Так же нужно беспокоиться и о своих домашних любимцах. Какая опасная привычка хозяев может привести к смерти животного – дальше в материале!

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Киевлян призывают не оставлять животных в жару в автомобиле

В жаркую погоду животные могут пострадать, если оставить их в автомобиле на время. Ветеринары поделились, к каким последствиям это может привести и как спасти своего любимца в случае ошибки.

Ветеринары призвали киевлян и жителей других регионов Украины не оставлять животных в жару запертыми в автомобиле. Дело в том, что температура в салоне авто уже через пол часа становится примерно на 20°C выше окружающей среды.

К сожалению, до сих пор многие считают, что ничего не случится с животным, если оставить его на несколько минут в закрытом автомобиле. Однако салон автомобиля, стоящий под солнцем, уже через пол часа нагреется до температуры, которая на 20 градусов выше температуры окружающей среды,

– говорит и.о. директора КП КГЛВМ Наталья Мазур.

Она отмечает, что если на улице +30°C, то в закрытом автомобиле может быть и +50°C. В таких условиях животное очень быстро перегревается, поэтому есть реальная опасность для его жизни. Ветеринары каждый год получают много обращений именно из-за перегрева животных в автомобилях.

В отличие от людей собаки и кошки не потеют с целью терморегуляции. Потоотделение у них происходит на участках, не покрытых шерстью. Этого недостаточно, чтобы регулировать температуру тела.

Киевлян призывают не оставлять животных в жару в авто / Фото UnSplash

Даже наполовину открытое окно в автомобиле не поможет оградить животное от перегрева. Чтобы животное чувствовало себя комфортно в автомобиле, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию салона и настроить кондиционер на комфортную температуру.

Как спасти животное в случае перегрева:

Перенесите животное в холодное место. Убедитесь, что там достаточно воздуха. Смочите живот, подушечки лап и ушные раковины питомца прохладной водой. Обратитесь к ветеринару, чтобы оказать питомцу необходимую помощь.

Адреса муниципальных клиник КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины":