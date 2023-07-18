Так же нужно беспокоиться и о своих домашних любимцах. Какая опасная привычка хозяев может привести к смерти животного – дальше в материале!
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Киевлян призывают не оставлять животных в жару в автомобиле
В жаркую погоду животные могут пострадать, если оставить их в автомобиле на время. Ветеринары поделились, к каким последствиям это может привести и как спасти своего любимца в случае ошибки.
Ветеринары призвали киевлян и жителей других регионов Украины не оставлять животных в жару запертыми в автомобиле. Дело в том, что температура в салоне авто уже через пол часа становится примерно на 20°C выше окружающей среды.
К сожалению, до сих пор многие считают, что ничего не случится с животным, если оставить его на несколько минут в закрытом автомобиле. Однако салон автомобиля, стоящий под солнцем, уже через пол часа нагреется до температуры, которая на 20 градусов выше температуры окружающей среды,
– говорит и.о. директора КП КГЛВМ Наталья Мазур.
Она отмечает, что если на улице +30°C, то в закрытом автомобиле может быть и +50°C. В таких условиях животное очень быстро перегревается, поэтому есть реальная опасность для его жизни. Ветеринары каждый год получают много обращений именно из-за перегрева животных в автомобилях.
В отличие от людей собаки и кошки не потеют с целью терморегуляции. Потоотделение у них происходит на участках, не покрытых шерстью. Этого недостаточно, чтобы регулировать температуру тела.
Киевлян призывают не оставлять животных в жару в авто / Фото UnSplash
Как спасти животное в случае перегрева:
- Перенесите животное в холодное место. Убедитесь, что там достаточно воздуха.
- Смочите живот, подушечки лап и ушные раковины питомца прохладной водой.
- Обратитесь к ветеринару, чтобы оказать питомцу необходимую помощь.
Адреса муниципальных клиник КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины":
- больница Дарницкого района, ул. Армянская, 29; тел.: 097-563-92-79; 044-366-64-04, 044-563-94-79;
- больница Деснянского района, ул. Электротехническая, 5а; тел.: 063-552-07-76, 044-366-64-01;
- больница Подольского района, ул. Ярославская, 13а, тел.: 063-536-53-37, 044-366-64-05.