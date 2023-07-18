Так само потрібно турбуватися й про своїх домашніх улюбленців. Яка небезпечна звичка господарів може призвести до смерті тварини – далі у матеріалі!
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Киян закликають не залишати тварин у спеку в автівці
У спекотну погоду тварини можуть постраждати, якщо залишити їх в автомобілі на деякий час. Ветеринари поділилися, до яких наслідків це може призвести, і як врятувати свого улюбленця у випадку помилки.
Ветеринари закликали киян і жителів інших регіонів України не залишати тварин у спеку замкненими в автомобілі. Річ у тім, що температура в салоні авто вже за пів години стає приблизно на 20°C вищою за навколишнє середовище.
На жаль, досі багато хто вважає, що нічого не трапиться з твариною, якщо залишити її на кілька хвилин у зачиненій автівці. Проте салон автомобіля, який стоїть під сонцем, вже за пів години нагріється до температури, що на 20 градусів вища за температуру навколишнього середовища
— каже в.о. директорки КП КМЛВМ Наталія Мазур.
Вона зазначає, що якщо на вулиці +30°C, то в зачиненій автівці може бути й +50°C. У таких умовах тварина дуже швидко перегрівається, тому є реальна небезпека для її життя. Ветеринари щороку отримують багато звернень саме через перегрівання тварин в автомобілях.
На відміну від людей собаки та кішки не пітніють з метою терморегуляції. Потовиділення в них відбувається на ділянках, які не вкриті шерстю. Цього недостатньо, щоб регулювати температуру тіла.
Киян закликають не залишати тварин у спеку в авто / Фото UnSplash
Як врятувати тварину у випадку перегріву:
- Перенесіть тварину в прохолодне місце. Переконайтеся, що там достатньо повітря.
- Змочіть живіт, подушечки лап і вушні раковини вихованця прохолодною водою.
- Зверніться до ветеринара, щоб надати вихованцеві необхідну допомогу.
Адреси муніципальних клінік КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини":
- лікарня Дарницького району, вул. Вірменська, 29, тел.: 097-563-92-79; 044-366-64-04, 044-563-94-79;
- лікарня Деснянського району, вул. Електротехнічна, 5а, тел.: 063-552-07-76, 044-366-64-01;
- лікарня Подільського району, вул. Ярославська, 13а, тел.: 063-536-53-37, 044-366-64-05.