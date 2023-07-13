Якщо ви надали першу невідкладну допомогу тваринці, яка травмувалася чи занедужала, все одно зверніться до лікаря. Так, соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine пропонує перелік речей, які обов'язково повинні бути в аптечці кожного власника пухнастого.
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Що покласти до домашньої аптечки вашого улюбленця:
Перев'язувальні матеріали:
- стерильний і нестерильний бинт;
- марлеві серветки;
- широкий лейкопластир;
- кровозупинний джгут;
- вата,
- ватні палички.
Антисептики:
- йод (обробка ран);
- хлоргексидин (обробка ран і протирання вушок, шерсті навколо віка);
- перекис водню.
Інструменти:
- щипці для видалення кліщів;
- термометр (краще електронний);
- пінцет (для видалення остюків, колючок, шипів);
- набір одноразових шприців (для маленького хвостика інсулінові шприці — об'єм 1 мілілітр, великим — об'єм 2 мілілітри);
- подушечка для гарячої / холодної терапії;
- ножиці;
- лінійка (для шини);
- старі колготки (з них можна зробити трико, щоб обмежити рухливість тварини).
Ліки для шлунково-кишкового тракту:
- пробіотики (корисні бактерії для підтримки травлення);
- препарати проти діареї;
- засіб від блювоти.
Ліки та засоби для медичної профілактики:
- ліки для попередження глистів та інших паразитів;
- вакцини та ліки для профілактики захворювань (згідно з порадами ветеринарного лікаря).
Що покласти в аптечку / Фото eastwayevet.com
Інші засоби:
- препарати проти бліх і кліщів (шампуні, спреї, краплі на холку);
- господарське мило старого зразка 72% (перша допомога при укусах – очистити рану і промити милом);
- ампула дексаметазону (тваринам-алергікам, після попередньої консультації з лікарем);
- засоби для очищення і догляду за зубами (зубна щітка та паста для тварин);
- засоби для догляду за шерстю і шкірою (шампунь, спреї, олії);
- медичні файли (копія ветеринарного паспорта тварини, контактна інформація ветеринарного лікаря).
Що ще треба мати в аптечці?
В цьому списку не має знеболювальних, антибіотиків та інших сильнодіючих препаратів. Для застосування цих препаратів необхідно попередньо проконсультуватися з ветеринарним лікарем.
Власникам тварин, що страждають хронічними захворюваннями, обов'язково мати комплекс препаратів, призначеним ветеринарним лікарем.
Не забувайте про те, що всі препарати необхідно зберігати в недоступному для тварин місці й стежити за їх терміном придатності.