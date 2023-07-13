Якщо ви надали першу невідкладну допомогу тваринці, яка травмувалася чи занедужала, все одно зверніться до лікаря. Так, соціальна ініціатива Save Pets of Ukraine пропонує перелік речей, які обов'язково повинні бути в аптечці кожного власника пухнастого.

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Що покласти до домашньої аптечки вашого улюбленця:

Перев'язувальні матеріали:

стерильний і нестерильний бинт;

марлеві серветки;

широкий лейкопластир;

кровозупинний джгут;

вата,

ватні палички.

Антисептики:

йод (обробка ран);

хлоргексидин (обробка ран і протирання вушок, шерсті навколо віка);

перекис водню.

Інструменти:

щипці для видалення кліщів;

термометр (краще електронний);

пінцет (для видалення остюків, колючок, шипів);

набір одноразових шприців (для маленького хвостика інсулінові шприці — об'єм 1 мілілітр, великим — об'єм 2 мілілітри);

подушечка для гарячої / холодної терапії;

ножиці;

лінійка (для шини);

старі колготки (з них можна зробити трико, щоб обмежити рухливість тварини).

Ліки для шлунково-кишкового тракту:

пробіотики (корисні бактерії для підтримки травлення);

препарати проти діареї;

засіб від блювоти.

Ліки та засоби для медичної профілактики:

ліки для попередження глистів та інших паразитів;

вакцини та ліки для профілактики захворювань (згідно з порадами ветеринарного лікаря).

Що покласти в аптечку / Фото eastwayevet.com​

Інші засоби:

препарати проти бліх і кліщів (шампуні, спреї, краплі на холку);

господарське мило старого зразка 72% (перша допомога при укусах – очистити рану і промити милом);

очистити рану і промити милом); ампула дексаметазону (тваринам-алергікам, після попередньої консультації з лікарем);

засоби для очищення і догляду за зубами (зубна щітка та паста для тварин);

засоби для догляду за шерстю і шкірою (шампунь, спреї, олії);

медичні файли (копія ветеринарного паспорта тварини, контактна інформація ветеринарного лікаря).

Що ще треба мати в аптечці?

В цьому списку не має знеболювальних, антибіотиків та інших сильнодіючих препаратів. Для застосування цих препаратів необхідно попередньо проконсультуватися з ветеринарним лікарем.

Власникам тварин, що страждають хронічними захворюваннями, обов'язково мати комплекс препаратів, призначеним ветеринарним лікарем.

Не забувайте про те, що всі препарати необхідно зберігати в недоступному для тварин місці й стежити за їх терміном придатності.