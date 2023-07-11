Молоко та молочні продукти

Думка, що коти люблять і мають пити коров'яче, козяче або овече молоко – хибна. Як і всі ссавці, кошенята харчуються одним тільки молоком – материнським. І, як і майже всі ссавці, припиняють засвоювати його з віком.

Коров'яче молоко не є природною їжею для котів, у дорослої тварини воно може спровокувати діарею. До того ж казеїн, що міститься у молоці, є алергеном. Молоко корисне тільки маленьким кошенятам до 6 місяців. Корисно додавати до котячого раціону нежирні кисломолочні продукти: ряжанку, кефір, сир.

М'ясо

Здавалося, кішки – хижаки, і м'ясо для них – природна їжа. Однак не будь-яким м'ясом та рибою можна годувати котиків. Зокрема:

краще відмовитись від сирого м'яса через ризик заразити кота глистами;

не годуйте котів субпродуктами та обрізками. Якщо давати м'ясо, то чисте;

печінки можна давати небагато і лише у вареному вигляді, тому що це важка їжа для травлення тварини;

рекомендується уникати свинини, для котів це занадто жирне м'ясо.

Риба

Думка, що риба – улюблена їжа кішок, помилкова: в природі коти не їдять рибу. Давайте її зрідка, віддаючи перевагу морській. Річкова риба небезпечна вмістом паразитів та провокує сечокам'яну хворобу.

Якщо давати коту рибу, то не частіше 1 – 2 разів на тиждень, морську, і видаляти кістки та тельбухи.

Чи можна котам рибу / Фото UnSplash

Які продукти з людського столу можуть призвести до смерті кота?

Деякі продукти з людського столу можуть не лише нашкодити кішці, а й стати причиною смерті. Так, заборонено давати кішці такі продукти:

ковбасу, сосиски – ці продукти шкідливі для печінки та серця;

смажене м'ясо і сало важко перетравлюються;

борошняні вироби, булочки, печиво, макарони викликають здуття і негативно впливають на вагу;

кісточки та хрящики застрягають у горлі;

цукор та солодощі викликають ожиріння, діабет, погіршують стан зубів і загальний зовнішній вигляд;

шоколад і какао викликають проблеми з серцем і судинами.