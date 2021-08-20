В Киеве на прогулке потеряли 2-метровую змею: обещают вознаграждение

Огромного удава выгуливали в зеленой зоне перед Экономическим факультетом КНУ имени Тараса Шевченко. Вдруг пресмыкающееся сбежало.

Киевлянка Светлана Сухенко опубликовала объявление об этом в фейсбук-сообществе "Соседи. Голосеев". По ее словам, удав ручной и домашний.

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Удав ручной и идет к людям

Тому, кто вернет змею владелице целой и невредимой, пообещали вознаграждение.

Мнение киевлян относительно ситуации разделилось. Некоторые считают, что виновата во всем безответственность владелицы. Другие же сочувствуют женщине. Некоторые интересуются, как поймать пресмыкающееся при встрече.



Удава потеряли в Голосеевском районе / Фото Светланы Сухенко

Мнения разделились

"Это не шутка? Как так? Он хотя бы не голоден? Пусть найдется скорее."

"Как можно было потерять удава? Он же медленный".

"Чем нужно думать, чтобы такое творить? Если захочет, наверное на мелкое животное типа кошки или собаки нападет. А может, и на ребенка."

"Удав ручной не опасен. Жаль что потерялся. Как так Вы его потеряли?".

Понять поведение животных иногда очень непросто. Но в чем мы уверены, так это в том, чтосо вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.

Текст публикации Светланы Сухенко:

Потерялся удав

В зеленой зоне перед Экономическим факультетом КНУ имени Шевченко на прогулке потерялся домашний ручной удав обыкновенный.

Неядовитая змея, размер около 2 метров. Людей не боится.

Вдруг кто встретит – буду благодарна за достоверную информацию о местонахождении.

В случае возвращения удава целым и невредимым – денежное вознаграждение.

067-271-3337.

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