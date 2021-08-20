В Киеве на прогулке потеряли 2-метровую змею: обещают вознаграждение
Источник:фейсбук Соседи. Голосеев
Огромного удава выгуливали в зеленой зоне перед Экономическим факультетом КНУ имени Тараса Шевченко. Вдруг пресмыкающееся сбежало.
Киевлянка Светлана Сухенко опубликовала объявление об этом в фейсбук-сообществе "Соседи. Голосеев". По ее словам, удав ручной и домашний.
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Удав ручной и идет к людям
Тому, кто вернет змею владелице целой и невредимой, пообещали вознаграждение.
Мнение киевлян относительно ситуации разделилось. Некоторые считают, что виновата во всем безответственность владелицы. Другие же сочувствуют женщине. Некоторые интересуются, как поймать пресмыкающееся при встрече.
Удава потеряли в Голосеевском районе / Фото Светланы Сухенко
Мнения разделились
- "Это не шутка? Как так? Он хотя бы не голоден? Пусть найдется скорее."
- "Как можно было потерять удава? Он же медленный".
- "Чем нужно думать, чтобы такое творить? Если захочет, наверное на мелкое животное типа кошки или собаки нападет. А может, и на ребенка."
- "Удав ручной не опасен. Жаль что потерялся. Как так Вы его потеряли?".
Текст публикации Светланы Сухенко:
Потерялся удав
В зеленой зоне перед Экономическим факультетом КНУ имени Шевченко на прогулке потерялся домашний ручной удав обыкновенный.
Неядовитая змея, размер около 2 метров. Людей не боится.
Вдруг кто встретит – буду благодарна за достоверную информацию о местонахождении.
В случае возвращения удава целым и невредимым – денежное вознаграждение.
067-271-3337.
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А в Полтаве – нашли удава
- Жительница Полтавы нашла метрового удава в собственном туалете.
- В квартире перед тем проводили ремонт и меняли трубы.
- Пресмыкающееся забрали в эколого-натуралистический центр, где оно будет жить.