Киевлянка Светлана Сухенко опубликовала объявление об этом в фейсбук-сообществе "Соседи. Голосеев". По ее словам, удав ручной и домашний.

Читайте Здоровая кожа и сияющая шерсть кота: видимый результат за 3 недели с Purina ONE®

Удав ручной и идет к людям

Тому, кто вернет змею владелице целой и невредимой, пообещали вознаграждение.

Мнение киевлян относительно ситуации разделилось. Некоторые считают, что виновата во всем безответственность владелицы. Другие же сочувствуют женщине. Некоторые интересуются, как поймать пресмыкающееся при встрече.

Удава потеряли в Голосеевском районе
Удава потеряли в Голосеевском районе / Фото Светланы Сухенко

Мнения разделились

  • "Это не шутка? Как так? Он хотя бы не голоден? Пусть найдется скорее."
  • "Как можно было потерять удава? Он же медленный".
  • "Чем нужно думать, чтобы такое творить? Если захочет, наверное на мелкое животное типа кошки или собаки нападет. А может, и на ребенка."
  • "Удав ручной не опасен. Жаль что потерялся. Как так Вы его потеряли?".

Текст публикации Светланы Сухенко:

Потерялся удав

В зеленой зоне перед Экономическим факультетом КНУ имени Шевченко на прогулке потерялся домашний ручной удав обыкновенный.

Неядовитая змея, размер около 2 метров. Людей не боится.

Вдруг кто встретит – буду благодарна за достоверную информацию о местонахождении.

В случае возвращения удава целым и невредимым – денежное вознаграждение.

067-271-3337.

Интересно Возле Калифонии нашли рыбу-оборотня: 100 лет она смущала ученых

А в Полтаве – нашли удава

  • Жительница Полтавы нашла метрового удава в собственном туалете.
  • В квартире перед тем проводили ремонт и меняли трубы.
  • Пресмыкающееся забрали в эколого-натуралистический центр, где оно будет жить.