В Киеве лабрадор после 6 лет разлуки узнал своего хозяина – самое милое видео дня

Невероятная история воссоединения любимца и его семьи произошла на Киевщине. Лабрадор, которого 6 шесть лет назад похитили из семьи и удерживали силой на цепи, узнал своего первого любящего владельца.

Историю возвращения лабрадора к своему хозяину рассказала зоозащитница Наталья Рец. Именно под ее опекой оказался 11-летний лабрадор Веня.

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5 лет с чужими людьми

11-летнего лабрадора Веню пыталась пристроить, поскольку его владелец умер. Соответствующий пост зоозащитница написала с надеждой найти ему хороший дом.

Так сложилось, что Веня пережил своего хозяина, а то, куда его пристроили родственники – совсем не хорошее место для домашней собаки,

– написала Наталья Рец.

Оказалось, что лабрадорик, которому нужно много активностей и внимания, жил на цепи у женщины, которая злоупотребляет алкоголем. Благодаря неравнодушной соседке его изъяли, обратившись к зоозащитникам.



Лабрадора "сплавили" родственнице, которая за ним вовсе не ухаживала / Фото с фейсбука Наталии Рец

Впрочем, оказалось, что "владелец", с которым он прожил 6 лет, на самом деле не владелец. Веню 5-летней взрослой собачкой коварно похитили со двора.

Далее его спрятали в совершенно другом районе Киевской области. Так он и прожил вдали от своих первых владельцев.

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Как лабрадор нашел свой настоящий дом

Хозяев лабрадора решили искать по клейму под задней лапкой. Потом вышли на заводчицу, у которой когда-то прежде, 11 лет назад, Веню забрали.

Она, на удивление, смогла найти контакт человека, которому продала щенка. После клубок начал стремительно развиваться: поднялась правда о происхождении лабрадора. Счастливые владельцы не могли поверить в подлинность находки.

Оказалось, что Веню искали повсюду, писали об этом в соцсетях, впрочем, напрасно. Помогла судьба случая.

Первая встреча Вене и его настоящего хозяина – очень трогательная. Собачка узнала своего владельца, начала ластиться к нему и крутить хвостиком. На кадрах видно, что он действительно счастлив видеть своего любящего отца.

Как лабрадор Веня узнал своего хозяина: смотрите трогательное видео

Никогда не сдавайтесь, не опускайте руки, ищите несмотря ни на что!

– подытожила историю зоозащитница.