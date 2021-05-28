Забавный "закон физики": каждая емкость должна быть заполнена котиком – фото

Все знают, что кошки – это жидкость, которая хочет заполнять собой любую емкость. Котики иногда размещаются в таких неожиданных местах, что хозяева только успевают удивляться.
В маленьких пространствах коты чувствуют себя в безопасности. Именно поэтому они любят залезать в крохотные вазы, коробочки, дыры в полу и тому подобное. Смотрите подборку забавных фото с участием пушистых моделей.
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