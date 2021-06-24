Фестиваль котов Каттенстут: горькая предистория, поучение и увлечение

В бельгийском городке Ипр проводят фестиваль Каттенстут. Масштабные парады, выступления и танцы посвящены котам. Точнее, когда-то жестокой традиции, а теперь увлечении четвероногими.

Проводят праздник во второе воскресенье мая каждые три года. Рассказываем историю этого действа и его современную интерпретацию.

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Праздник, на котором котам было невесело

В Средневековье жители городка Ипр в Бельгии были убеждены, что кошки находятся в сговоре с нечистой силой. Худшим днем в жизни бедных животных была "Кошачья среда". В этот день горожане поднимались на вершину колокольни церкви святого Мартина и сбрасывали оттуда кошек. К сожалению, высота была такой, что животные не выживали.

Ритуал "котометання" проводили с XII века и до начала XIX. В 1817 году случилось непредвиденное: кошка, упав с 70-метровой колокольни, чудом выжила и сбежала от своих мучителей.

После этого обряд проводить перестали. В 1955 году решили возродить старинную традицию, но вспомнили о гуманности. Сбрасывать кошек продолжили, но только игрушечных.



Каттенстут в 1958 году / Фото из Википедии

В 1938 году традиции возродилось, и впервые состоялся скромный парад кошек. После его завершения сотню игрушечных котят сбросили с башни церкви.

Во время войны праздник не проводили, а в 1955 году перевели на новый, масштабный, уровень празднования. В нем приняли участие полторы тысячи костюмированных артистов, в том числе большие коты-куклы.

Сейчас, глядя на веселую костюмированную ходу и счастливые лица участников, сложно поверить, что история праздника уходит корнями в Средневековье, а повод – абсолютная жестокость.

Фестиваль Каттенстут в Бельгии / Фото College Ieper, life [adjusted]

Как Каттенстут проводят в современном гуманном мире

Конечно, никто не бросает кошек с высоты колокольни. Сейчас этими животными восхищаются, а на их "профессиональный" праздник приезжают тысячи туристов. В Ипре проводят масштабную паручасовое костюмированное шествие, театрализованное представление, танцы и пение.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Современный конец фестиваля – театрализованное "сжигание" ведьмы. На костер ее везет огромная пара котов, а сопровождают куклы-кошки. Так, символизм праздника переиначивается: зло идет от человека, то есть ведьмы, а не от кота. Хвостатый в свою очередь может его обнаружить и помочь с ним расправиться.



Коты везут ведьму на костер / Фото с travelcalendar

В конце концов на копну сена бросают тряпичную куклу в женской одежде и поджигают. Официально это конечная часть Каттенстута.

Как проходит фестиваль Каттенстут в Бельгии: смотрите видео

Велопробег вместо традиционного парада Каттенстут

Последний раз фестиваль проводили в 2018 году, следовательно следующий должен был состояться в 2021 году. Впрочем, из-за пандемии проводить его полноценно не будут, а перенесут на 2022. Массовое мероприятие, в котором принимают участие тысячи туристов заменят велопробегом по "кошачьими маршрутам".

На каждом из них актеры будут показывать представления, связанные с котами и Каттенстутом. Как говорится на сайте организаторов, сначала необходимо забронировать участие, внеся вступительный взнос 5 евро. Этот велопробег состоится 4 июля.