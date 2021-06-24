Проводять свято у другу неділю травня кожні три роки. Розповідаємо історію цього дійства і його сучасну інтерпретацію.

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Свято, на якому котам було невесело

У Середньовіччі жителі містечка Іпр у Бельгії були переконані, що кішки перебувають у змові з нечистою силою. Найгіршим днем ​​в житті бідних тварин була "Котяча середа". У цей день містяни піднімалися на вершину дзвіниці церкви святого Мартина і скидали звідти кішок. На жаль, висота була такою, що тварини не виживали.

Ритуал "котометання" проводили з XII століття і до початку XIX. У 1817 році сталося непередбачуване: кішка, впавши з 70-метрової дзвіниці, дивом вижила і втекла від своїх мучителів.

Після цього обряд проводити перестали. У 1955 році вирішили відродити старовинну традицію, але згадали про гуманність. Скидати котів продовжили, але лише іграшкових.



Каттенстут у 1958 році / Фото з Вікіпедії

У 1938 році традиції відродилося, і вперше відбувся скромний парад котів. Після його завершення сотню іграшкових кошенят скинули з вежі церкви.

Під час війни свято не проводили, а у 1955 році перевели на новий, масштабний, рівень відзначення. У ньому взяли участь півтори тисячі костюмованих артистів, зокрема великі коти-ляльки.

Зараз, дивлячись на веселу костюмовану ходу та щасливі обличчя його учасників, складно повірити, що історія свята сягає корінням у Середньовіччя, а привід – абсолютна жорстокість.

Фестиваль Каттенстут у Бельгії / Фото College Ieper, life[adjusted]

Як Каттенстут відбувається у сучасному гуманному світі

Звісно, ніхто вже не кидає котів із висоти дзвіниці. Зараз цими тваринами захоплюються, а на їхнє "професійне" свято приїжджають тисячі туристів. В Іпрі проводять масштабну декількагодинну костюмовану ходу, театралізоване дійство, танці і співи.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Сучасний кінець фестивалю – театралізоване "спалювання" відьми. На вогнище її везе велетенська пара котів, а супроводжують ляльки-коти. Так, символізм свята переінакшується: зло йде від людини, тобто відьми, а не від кота. Хвостатий своєю чергою може його виявити і допомогти з ним розправитися.



Коти везуть відьму на вогнище / Фото з travelcalendar

Зрештою на копицю сіна кидають шматяну ляльку у жіночому вбранні і підпалюють. Офіційно це кінцева частина Каттенстута.

Як проходить фестиваль Каттенстут у Бельгії: дивіться відео

Велопробіг замість традиційного параду Каттенстут

Востаннє фестиваль проводили у 2018 році, отже наступний мав відбутися у 2021-му. Втім, через пандемію проводити його повноцінно не будуть, а перенесуть на 2022 рік. Масовий захід, до якого долучаються тисячі туристів замінять велопробігом за "котячими маршрутами".

На кожному із них актори показуватимуть вистави, що пов'язані із котами і Каттенстутом. Як йдеться на сайті організаторів, спершу необхідно забронювати участь, внісши вступний внесок 5 євро. Цей велопробіг відбудеться 4 липня.