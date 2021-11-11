Да, это не шутка: золотистого ретривера Макса действительно избрали мэром городка летом 2012 года. А до него мэром был еще один пес – тоже золотистый ретривер.

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Владелец Макса работает в мэрии



Макс работает мэром всю свою жизнь / Скриншот с видео

Филлис Мюллер – любящая владелица уникальной собаки. Мюллер работает руководителем аппарата города Айдилвайлд-Пайн-Коув, а ее собака – мэром.

8-летний Макс был мэром города почти всю свою жизнь. Собака начала "работать", когда ей было всего около 11 недель.

Он знает, что делать, когда находится на публике. Он любит людей, любит позировать для фотографий и просто любит свою работу,

– рассказывает владелица.

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Что известно о городе Айдилвайлд-Пайн-Коув

Это небольшой городок в Калифорнии, насчитывающий около 3800 жителей. Он расположен в горах. Однажды местная зоозащитная организация провела кампанию по выборам мэра города. Кампания была уникальной, ведь люди не могли участвовать в ней – только животные. Местные жители могли выдвигать на выборы своих любимцев.

Источник: Википедия

Первым мэром города стал предыдущий золотистый ретривер, принадлежавший Филлис Мюллер. Собака, которую тоже звали Макс, "работала" городским головой до самой смерти.

Первая собака, которая была мэром города / Фото mayormax.com Поскольку пес был очень популярен среди жителей городка, женщина нашла щенка из родословной Макса и забрала малыша себе. Интересно Бывают ли золотистые ретриверы черными: ответ вас удивит Нового пса назвали Максом и его немедленно избрали мэром. Вместе с новым мэром Максом в городок прибыли его братья, также "служащие" городу.

Братья Макса / Скриншот с видео