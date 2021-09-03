В Калифорнии по безлюдным улицам начали ходить медведи: видео
Источник:New York Post
В Калифорнии на пустые городские улицы вышли медведи. Все из-за массовых эвакуаций и пожара вокруг озера Тахо.
В эвакуированном туристическом городе на озере Тахо медведи и другие дикие животные максимально используют безлюдные улицы. Все потому, что за несколько миль бушуют лесные пожары.
Интересно 6 способов защитить домашних любимцев от блох: плюсы и минусы
Медведи беззаботно рыщут по помойкам, разбрасывают вокруг пищу и спокойно пересекают пустые улицы. Кроме того, вокруг них гуляют койоты.Понять поведение животных иногда очень непросто. И в чем мы уверены, так это в том, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.
Смотрите видео: медведи среди пустых улиц города
Известно, что жителей города эвакуировали из-за лесных пожаров. Примерно 22 тысячи жителей заблокировали главную дорогу города, ведь им было приказано уехать.
Читайте также С койотом на лодке: как мужчина спас щенка от утопления и путешествовал с ним рекой
Лесные пожары в США: что известно
- В США бушуют 90 природных пожаров, из них 14 – именно в Калифорнии. Огонь уничтожает деревья, кустарники, животных и дома вокруг.
- Разрушительный пожар 26 августа приблизилась к популярному среди туристов озеру Тахо. Дым от многочисленных возгораний пробирается в Лос-Анджелес.
- Жителей Северной Калифорнии, проживающих неподалеку от очагов пожаров, срочно эвакуируют на юг.