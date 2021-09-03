В Калифорнии по безлюдным улицам начали ходить медведи: видео

В Калифорнии на пустые городские улицы вышли медведи. Все из-за массовых эвакуаций и пожара вокруг озера Тахо.

В эвакуированном туристическом городе на озере Тахо медведи и другие дикие животные максимально используют безлюдные улицы. Все потому, что за несколько миль бушуют лесные пожары.

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Медведи беззаботно рыщут по помойкам, разбрасывают вокруг пищу и спокойно пересекают пустые улицы. Кроме того, вокруг них гуляют койоты.

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Смотрите видео: медведи среди пустых улиц города

Известно, что жителей города эвакуировали из-за лесных пожаров. Примерно 22 тысячи жителей заблокировали главную дорогу города, ведь им было приказано уехать.

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