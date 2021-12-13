Новое исследование показало, что среднестатистическая кошка может иметь психопатические тенденции, присущие людям. Ученые оценивали уровень психологических проблем у домашних животных путем опроса владельцев.
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Кошек исследовали ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса и Ливерпульского университета Великобритании.
Что показали результаты
Выводы, опубликованные в Journal of Research in Personality, показали, что большинство котов и кошек попадают в спектр человеческой психопатии.
Чем руководствовались ученыеУченые исследовали поведение кошек на основе "триархической" концепции психопатии. Эта схема использует показатели уровней смелости, подлости и расторможения. Обычно эта схема используется для проверки наличия психических расстройств у людей.
Кошки могут быть психопатами согласно человеческим стандартам / Фото Unsplash
Опрос ученых состоял из 46 вопросов. Владельцев попросили оценить, их ли коты:
- мучают свою жертву, а не убивают ее сразу,
- доминируют над соседскими котами (например, преследуют их, сражаются с ними),
- не пугаются наказаний, то есть будут повторять поведение, за которое его/ее ругают,
- громко мяукают или воют без видимой причины.
Ответы были задокументированы по шкале от "Не описывает моего кота" до "Очень хорошо описывает моего кота".
Почему исследователи заинтересовались этим вопросом
Идея опроса владельцев относительно поведения их кошек возникла у ученых после наблюдений за своими домашними питомцами.
Наши кошки и различия в их характерах вдохновили нас начать это исследование,
– сказала исследовательница Ребекка Эванс.
Психика кошек нуждается в исследовании / Фото Unsplash
Ученые отметили, что многие кошки попадают в спектр психопатии из-за их животной природы.
Вероятно, что все кошки обладают элементом психопатии, поскольку когда-то это было полезно для их предков с точки зрения приобретения ресурсов: пищи, территории и возможностей спаривания,
– сказала Эванс.