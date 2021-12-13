Новое исследование показало, что среднестатистическая кошка может иметь психопатические тенденции, присущие людям. Ученые оценивали уровень психологических проблем у домашних животных путем опроса владельцев.

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Кошек исследовали ученые из Ливерпульского университета Джона Мурса и Ливерпульского университета Великобритании.

Что показали результаты

Выводы, опубликованные в Journal of Research in Personality, показали, что большинство котов и кошек попадают в спектр человеческой психопатии.

Чем руководствовались ученые Ученые исследовали поведение кошек на основе "триархической" концепции психопатии. Эта схема использует показатели уровней смелости, подлости и расторможения. Обычно эта схема используется для проверки наличия психических расстройств у людей.

Кошки могут быть психопатами согласно человеческим стандартам / Фото Unsplash

Опрос ученых состоял из 46 вопросов. Владельцев попросили оценить, их ли коты:

мучают свою жертву, а не убивают ее сразу,

доминируют над соседскими котами (например, преследуют их, сражаются с ними),

не пугаются наказаний, то есть будут повторять поведение, за которое его/ее ругают,

громко мяукают или воют без видимой причины.

Ответы были задокументированы по шкале от "Не описывает моего кота" до "Очень хорошо описывает моего кота".

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Почему исследователи заинтересовались этим вопросом

Идея опроса владельцев относительно поведения их кошек возникла у ученых после наблюдений за своими домашними питомцами.

Наши кошки и различия в их характерах вдохновили нас начать это исследование,

– сказала исследовательница Ребекка Эванс.

Психика кошек нуждается в исследовании / Фото Unsplash

Ученые отметили, что многие кошки попадают в спектр психопатии из-за их животной природы.

Вероятно, что все кошки обладают элементом психопатии, поскольку когда-то это было полезно для их предков с точки зрения приобретения ресурсов: пищи, территории и возможностей спаривания,

– сказала Эванс.