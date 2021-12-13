Нове дослідження показало, що середньостатистична кішка може мати психопатичні тенденції, які притаманні людям. Науковці оцінювали рівень психологічних проблем у домашніх тварин шляхом опитування власників.

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Кішок досліджували вчені з Ліверпульського університету Джона Мурса та Ліверпульського університету Великої Британії.

Що показали результати

Висновки, які опублікували в Journal of Research in Personality, показали, що більшість котів та кішок потрапляють у спектр людської психопатії.

Чим керувалися вчені Науковці досліджували поведінку кішок на основі "тріархічної" концепції психопатії. Ця схема використовує показники рівнів сміливості, підлості та розгальмування. Зазвичай ця схема використовується для перевірки наявності психічних розладів у людей.

Коти можуть бути психопатами згідно з людськими стандартами / Фото Unsplash

Опитування науковців складалося з 46 запитань. Власників попросили оцінити, чи їхні коти:

мучать свою жертву, а не вбивають її одразу,

домінують над сусідськими котами (наприклад, переслідують їх, б’ються з ними,

не лякаються покарань, тобто повторюватиме поведінку, за яку його/її лають,

голосно нявкають чи виють без видимої причини.

Відповіді були задокументовані за шкалою від "Не описує мого кота" до "Дуже добре описує мого кота".

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Чому дослідники зацікавилися цим питанням

Ідея опитування власників щодо поведінки їхніх котів виникло в науковців після спостережень за своїми власними домашніми улюбленцями.

Наші кішки та відмінності в їхніх характерах надихнули нас почати це дослідження,

– сказала дослідниця Ребека Еванс.

Психіка кішок потребує дослідження / Фото Unsplash

Вчені зазначили, що багато кішок потрапляють у спектр психопатії через їхню тваринну природу.

Ймовірно, що всі кішки мають елемент психопатії, оскільки колись це було корисно для їхніх предків з точки зору придбання ресурсів: їжі, території та можливостей спарювання,

– сказала Еванс.