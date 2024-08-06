Чтобы не навредить или потерять любимца: запрещенные продукты для вашей собаки

Собаки склонны есть все, что им дают, независимо от того, полезно это для них или нет. Однако важно отметить, что некоторые продукты могут быть смертельно опасными для собак. Владельцам очень важно знать, какую пищу можно давать своим питомцам, а какой следует избегать любой ценой.

Определенные продукты, которые считаются безопасными для потребления человеком, на самом деле могут быть вредными для собак. К ним относятся разнообразные фрукты, овощи и другие ингредиенты, которые обычно содержатся в человеческой пище. Перечень продуктов, которые не стоит давать вашей собаке, чтобы не навредить ее здоровью, – ниже в материале!

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Какие продукты не стоит давать собаке?

Сладости (шоколад)

Эти продукты содержат метилксантины – вещества, которые содержатся в какао-бобах, плодах кофе и экстрактах орехов, используемых в некоторых газированных напитках. Потребление этих продуктов связано с рядом неблагоприятных последствий, включая рвоту, диарею, одышку, повышенную жажду и мочеиспускание, гиперактивность, нарушение сердечного ритма, тремор, судороги, а в тяжелых случаях – смерть.

Важно отметить, что темный шоколад представляет больший риск по сравнению с молочным, тогда как белый шоколад содержит самые низкие уровни метилксантинов.

Лук

Химические вещества лука могут вызвать анемию, которая приводит к разрушению эритроцитов. Для токсичности необходимо лишь 15 – 30 граммов на килограмм.

Чеснок

Чеснок был признан самым токсичным растением в семействе луковых. Его потребление имеет серьезные последствия для эритроцитов, что может привести к потенциальному вреду.

Брокколи

Брокколи содержит изотиоцианаты – соединение, которое в чрезмерных количествах может представлять риск для домашних животных. Несмотря на это, небольшие порции брокколи могут считаться безопасными для домашних животных в определенных случаях.

Мучные изделия

Хлебобулочные изделия могут представлять опасность для собак из-за наличия вредных веществ. Независимо от того, это домашняя выпечка, или купленная в магазине, она может содержать шоколад, ксилит и кофеин, которые, как известно, являются токсичными для собак. Владельцам рекомендуется быть осторожными, позволяя своим любимцам доступ к хлебобулочным изделиям.



Собакам не стоит давать мучные изделия / Фото Unsplash

Виноград и изюм

Токсичность изюма и винограда связана с содержанием в них винной кислоты. Это самая распространенная кислота в этих продуктах. Они могут привести у собаки к повреждению печени и почечной недостаточности.

Признаки проявляются в течение 24 часов, часто раньше, они включают вялость, тремор, слабость и рвоту. Почечная недостаточность возникает в течение 72 часов после приема.

Алкоголь

Эксперты советуют владельцам домашних животных быть осторожными и не оставлять алкогольные напитки без присмотра возле собак. Употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем домашних животных, включая рвоту, диарею, нарушение координации, угнетение центральной нервной системы, затрудненное дыхание, тремор, аномальную кислотность крови, кому и даже смерть.