Певні продукти, які вважаються безпечними для споживання людиною, насправді можуть бути шкідливими для собак. До них відносяться різноманітні фрукти, овочі та інші інгредієнти, які зазвичай містяться в людській їжі. Перелік продуктів, які не варто давати вашій собаці, аби не зашкодити його здоров'ю, – нижче у матеріалі!

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Які продукти не варто давати собаці?

Солодощі (шоколад)

Ці продукти містять метилксантини – речовини, які містяться в какао-бобах, плодах кави та екстрактах горіхів, що використовуються в деяких газованих напоях. Споживання цих продуктів пов'язане з низкою несприятливих наслідків, включаючи блювоту, діарею, задишку, підвищену спрагу і сечовипускання, гіперактивність, порушення серцевого ритму, тремор, судоми, а у важких випадках – смерть.

Важливо зазначити, що темний шоколад становить більший ризик порівняно з молочним, тоді як білий шоколад містить найнижчі рівні метилксантинів.

Цибуля

Хімічні речовини цибулі можуть викликати анемію, яка призводить до руйнування еритроцитів. Для токсичності необхідно лише 15 – 30 грамів на кілограм.

Часник

Часник був визнаний найтоксичнішою рослиною в родині цибулевих. Його споживання має серйозні наслідки для еритроцитів, що може призвести до потенційної шкоди.

Броколі

Броколі містить ізотіоціанати – сполуку, яка в надмірних кількостях може становити ризик для домашніх тварин. Попри це, невеликі порції броколі можуть вважатися безпечними для домашніх тварин у певних випадках.

Борошняні вироби

Хлібобулочні вироби можуть становити небезпеку для собак через наявність шкідливих речовин. Незалежно від того, чи це домашня випічка, чи куплена в магазині, вона може містити шоколад, ксиліт та кофеїн, які, як відомо, є токсичними для собак. Власникам рекомендується бути обережними, дозволяючи своїм улюбленцям доступ до хлібобулочних виробів.



Собакам не варто давати борошняні вироби / Фото Unsplash

Виноград та родзинки

Токсичність родзинок і винограду пов'язана з вмістом у них винної кислоти. Це найпоширеніша кислота в цих продуктах. Вони можуть призвести у собаки до пошкодження печінки та ниркової недостатності.

Ознаки проявляються протягом 24 годин, часто раніше, вони включають млявість, тремор, слабкість і блювоту. Ниркова недостатність виникає протягом 72 годин після приймання.

Алкоголь

Експерти радять власникам домашніх тварин бути обережними і не залишати алкогольні напої без нагляду біля собак. Вживання алкоголю може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям домашніх тварин, включаючи блювоту, діарею, порушення координації, пригнічення центральної нервової системи, утруднене дихання, тремор, аномальну кислотність крові, кому і навіть смерть.