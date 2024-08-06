Определенные продукты, которые считаются безопасными для потребления человеком, на самом деле могут быть вредными для собак. К ним относятся разнообразные фрукты, овощи и другие ингредиенты, которые обычно содержатся в человеческой пище. Перечень продуктов, которые не стоит давать вашей собаке, чтобы не навредить ее здоровью, – ниже в материале!

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Какие продукты не стоит давать собаке?

Сладости (шоколад)

Эти продукты содержат метилксантины – вещества, которые содержатся в какао-бобах, плодах кофе и экстрактах орехов, используемых в некоторых газированных напитках. Потребление этих продуктов связано с рядом неблагоприятных последствий, включая рвоту, диарею, одышку, повышенную жажду и мочеиспускание, гиперактивность, нарушение сердечного ритма, тремор, судороги, а в тяжелых случаях – смерть.

Важно отметить, что темный шоколад представляет больший риск по сравнению с молочным, тогда как белый шоколад содержит самые низкие уровни метилксантинов.

Лук

Химические вещества лука могут вызвать анемию, которая приводит к разрушению эритроцитов. Для токсичности необходимо лишь 15 – 30 граммов на килограмм.

Чеснок

Чеснок был признан самым токсичным растением в семействе луковых. Его потребление имеет серьезные последствия для эритроцитов, что может привести к потенциальному вреду.

Брокколи

Брокколи содержит изотиоцианаты – соединение, которое в чрезмерных количествах может представлять риск для домашних животных. Несмотря на это, небольшие порции брокколи могут считаться безопасными для домашних животных в определенных случаях.

Мучные изделия

Хлебобулочные изделия могут представлять опасность для собак из-за наличия вредных веществ. Независимо от того, это домашняя выпечка, или купленная в магазине, она может содержать шоколад, ксилит и кофеин, которые, как известно, являются токсичными для собак. Владельцам рекомендуется быть осторожными, позволяя своим любимцам доступ к хлебобулочным изделиям.



Собакам не стоит давать мучные изделия / Фото Unsplash

Виноград и изюм

Токсичность изюма и винограда связана с содержанием в них винной кислоты. Это самая распространенная кислота в этих продуктах. Они могут привести у собаки к повреждению печени и почечной недостаточности.

Признаки проявляются в течение 24 часов, часто раньше, они включают вялость, тремор, слабость и рвоту. Почечная недостаточность возникает в течение 72 часов после приема.

Алкоголь

Эксперты советуют владельцам домашних животных быть осторожными и не оставлять алкогольные напитки без присмотра возле собак. Употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем домашних животных, включая рвоту, диарею, нарушение координации, угнетение центральной нервной системы, затрудненное дыхание, тремор, аномальную кислотность крови, кому и даже смерть.