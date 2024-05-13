Укрзализныця напомнила правила путешествий с домашними любимцами: пошаговая инструкция

Многие украинцы путешествуют со своими домашними любимцами. Поэтому в Укрзализныце напомнили, что главное купить животному билетик и следовать инструкциям.

Стоимость билета на любимца – такая же, как и стоимость билета на багаж. Документ удобно покупать в приложении вместе с приобретением билетов для себя. Но, если забыли приобрести билет сразу, то можно докупить его к уже приобретенному билету, не обращаясь для этого в кассу.

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Как правильно путешествовать УЗ с животными

По территории Украины:

возьмите с собой ветеринарный документ;

купите билет на любимца, животное до 45 сантиметров в холке разместите в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;

больших собак (выше 45 сантиметров в холке) можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком (дополнительно надо купить также билет на любимца).



Что нужно для путешествия с животными по Украине / Фото Укрзализныци

Базовые правила для выезда за границу

Польша, Чехия, Словакия, Молдова:

обязательное наличие ветеринарного паспорта международного образца;

надо иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;

мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;

большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.

Венгрия, Австрия, Румыния:

обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;

надо иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;

мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске (надо покупать животному отдельный билет);

крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе (покупать животному отдельный билет при этом все равно нужно).



Что нужно для путешествия с животными за границу / Фото Укрзализныци

Кроме того, в зависимости от страны для въезда из Украины с животным еще могут требоваться:

наличие микрочипа у животного,

действующая вакцинация от бешенства,

актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства,

документ, что животное не представляет племенной ценности,

сертификат соответствия контейнера для животного стандартам IATA,

свидетельство ВЕТ-1 и другие документы.

Поэтому в УЗ пассажирам, планирующих поездку с животными за границу, советуют обратиться напрямую в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в желаемую страну и возвращения домой.