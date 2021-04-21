На свете есть много разных пород собак, каждая из которых имеет свои особенности и характеристики. При выборе породы нужно учитывать размеры собаки, ее энергичность, потребность в специальной дрессировке и тому подобное. Тщательно взвесьте все преимущества и недостатки породы перед тем, как заводить щенка.

Собака станет вашим верным другом и спутником на долгие годы, поэтому подойдите к выбору породы очень тщательно. Учитывайте не только особенности породы, но и образ жизни вашей семьи.

Библиотека пород

Готовы завести собаку, но не уверены, какая именно порода подойдет вам и вашей семье? Отличная новость! Библиотека пород собак поможет вам понять различные породы и решить, собака какого типа может стать вашим идеальным домашним любимцем. Вы узнаете историю каждой породы, черты характера и особенности здоровья.

В библиотеке можно найти конкретную породу, которая вас интересует, или листать страницы с породами, рассматривать фото и узнавать больше о характере и потребностях различных собак.

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Пройдите тест и найдите свою породу

Не важно, точно ли знаете вы, какие именно породы вам нравятся, или вам нужен совет. Этот тест поможет вам найти четвероногого друга, который станет для вас идеальным компаньоном.

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Поиск породы для вас

Работники компании Purina считают, что связь между людьми и домашними животными помогает сделать общество лучше. Если в вашем доме поселится собака, это может означать веселую и полноценную жизнь вместе. Но ради себя и своего любимца именно вы ответственны за то, чтобы найти идеальную для себя породу.

Подбор любимца согласно соответствию вашего стиля жизни и потребностей животного

Каждая собака имеет уникальную личность, но есть некоторые инстинкты и особенности поведения, с которыми рождаются. Селектор породы является достаточно точным, поскольку он учитывает потребности животного и ваш стиль жизни.

Любая собака может сделать вас счастливее и жить в гармонии вместе с вами. А еще лучше – подойти к вопросу выбора породы фундаментально и найти своего идеального питомца, с которым у вас будут одинаковые желания.

Меньше вопросов, большая точность

В компании Purina собрали экспертов по вопросам питания, здоровья и поведения домашних животных. Они участвовали в формулировании вопросов, чтобы помочь вам найти "ту самую" собаку.

Скрещенные породы и беспородные

Выбор кросс-пород, сочетающих внешний вид и личность двух разных чистопородных собак, также является хорошим вариантом, даже если трудно сказать, какая порода сделает больший вклад во внешний вид и личность вашей собаки. Смешанные породы или скрещенные собаки имеют в основном непородное происхождение и преимущества более широкого генетического фонда.

Приюты для домашних животных и спасательные организации – прекрасный источник чистопородных и смешанных пород, которые ищут любящих хозяев, а заботливый персонал приюта поможет вам найти собаку, которая завладеет вашим сердцем и будет соответствовать вашим потребностям.

Больше выбора и способность легко приспосабливаться

Специалисты Purina понимают, что связь между каждым человеком и домашним животным отличается в зависимости от образа жизни человека. Поэтому тест покажет, какие породы согласно вашим ответам подходят вам лучше всего, а какие могут не подойти.

Может так случиться, что ваш идеальный спутник по результатам теста не полностью вам подходит в реальной жизни. Но мы надеемся, что этот инструмент покажет вам правильное направление.