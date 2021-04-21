На світі є чимало різних порід собак, кожна із яких має власні особливості та характеристики. При виборі породи потрібно враховувати розміри собаки, її енергійність, потребу у спеціальному дресируванні тощо. Ретельно зважте усі переваги й недоліки породи перед тим, як заводити цуценя.

Собака стане вашим вірним другом і супутником на довгі роки, тому підійдіть до вибору породи дуже ретельно. Зважайте не тільки на особливості породи, а й на спосіб життя вашої родини.

Бібліотека порід

Готові завести собаку, але не впевнені, яка саме порода підійде вам і вашій сім'ї? Чудова новина! Бібліотека порід собак допоможе вам зрозуміти різні породи й вирішити, собака якого типу може стати вашим ідеальним домашнім улюбленцем. Ви дізнаєтеся історію кожної породи, риси характеру та особливості здоров'я.

У бібліотеці ви можете знайти конкретну породу, яка вас цікавить, або гортати сторінки із породами й роздивлятися фото та дізнаватися більше про характер і потреби різних собак.

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Пройдіть тест і знайдіть свою породу

Не важливо, чи ви точно знаєте, які саме породи вам подобаються, чи вам потрібна порада. Цей тест допоможе вам знайти чотирилапого друга, який стане для вас ідеальним компаньйоном.

Пройдіть простий та цікавий тест, щоб дізнатися, яка порода підходить саме вам.

Пошук породи саме для вас

Працівники компанії Purina вважають, що зв'язок між людьми та домашніми тваринами допомагає зробити суспільство кращим. Якщо у вашому домі оселиться собака, це може означати веселе й повноцінне життя разом. Але заради себе і свого улюбленця саме ви відповідальні за те, щоб знайти ідеальну для себе породу.

Підбір улюбленця згідно з відповідністю вашого стилю життя і потреб тварини

Кожен собака має унікальну особистість, але є деякі інстинкти та особливості поведінки, з якими народжуються. Селектор породи є досить точним, оскільки він враховує потреби тварини й ваш стиль життя.

Будь-який собака може зробити вас щасливішим та жити у гармонії разом з вами. А ще краще – підійти до питання вибору породи фундаментально та знайти свого ідеального улюбленця, із яким у вас будуть однакові бажання.

Менше запитань, більша точність

У компанії Purina зібрали експертів з питань харчування, здоров'я та поведінки домашніх тварин. Вони брали участь у формулюванні запитань, щоб допомогти вам знайти "того самого" собаку.

Схрещені породи та безпородні

Вибір крос-порід, що поєднують зовнішній вигляд та особистість двох різних чистопородних собак, також є хорошим варіантом, навіть якщо важко сказати, яка порода зробить більший внесок у зовнішній вигляд та особистість вашого собаки. Змішані породи або схрещені собаки мають здебільшого непорідне походження і перевагу більш широкого генетичного фонду.

Притулки для домашніх тварин та рятувальні організації — чудове джерело чистопородних та змішаних порід, які шукають люблячих хазяїв, а турботливий персонал притулку допоможе вам знайти собаку, який заволодіє вашим серцем і відповідатиме вашим потребам.

Більше вибору та здатність легко пристосовуватися

Фахівці Purina розуміють, що зв'язок між кожною людиною й домашньою твариною відрізняється залежно від стилю життя людини. Тому тест покаже, які породи згідно з вашими відповідями підходять вам найкраще, а які можуть не підійти.

Може так статися, що ваш ідеальний супутник за результатами тесту не повністю вам підходить у реальному житті. Але ми сподіваємося, що цей інструмент скерує вас у правильному напрямі.

Пройдіть тест уже зараз та дізнайтеся, яка порода собак може підійти саме вам, а також не забудьте переглянути бібліотеку порід.