Как приучить щенка откликаться на кличку: назвали самый надежный метод

Исследователи обнаружили, что процесс предоставления имени домашнему любимцу имеет значительный вес, влияя как на владельцев животных, так и на их пушистых компаньонов. Хотя животные могут не реагировать на свои имена так же, как люди, они обладают способностью запоминать и вспоминать их.

Исследователи считают, что мы довольно просто можем научить своих любимцев реагировать на свое имя, нужно лишь знать несколько секретов. Какие именно – узнайте далее!

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Как приучить щенка откликаться на кличку?

По словам ученого-эволюциониста и антрополога из Университета Дюка и директора детского сада для животных Duke Puppy Ванессы Вудс, как и в случае с любым другим сигналом, животные действительно запоминают свои имена, используя старое доброе положительное подкрепление.

Чтобы научить щенка своему имени, давайте ему угощение каждый раз, когда щенок смотрит на вас в ответ на свое имя,

– говорится в сообщении.

В целом исследования показали, что собаки реагируют так же как и дети: когда животное, как и ребенок, слышит свое имя, оно знает, что должно ответить: или подойти, или посмотреть на вас.

Животные могут различить тон голоса

Ученые также обнаружили, что щенки способны различить тон голоса. По словам Вудс, как и дети, собаки реагируют на то, что ученые называют "материнским голосом" – когда голос становится выше или более возбужденным, когда мы говорим с детьми и питомцами.

Предыдущие работы ученых уже показали, что младенцы больше реагируют на слова матери, чем на другие тона голоса. Теперь Вудс считает, что щенки на самом деле могут различать свои имена даже на материнском языке, кроме того, они могут отличить, когда человек произносит их имя или любое другое слово.

Как приучить щенка откликаться на кличку / Фото Unsplash

Работа ученых 2022 года показала, что такое поведение присуще и кошкам. Еще в 2019 году ученые доказали, что кошки, как и собаки, способны различить свое имя от слова, похожих по звучанию.

Какие еще методы использовать для обучения собак?

Исследователи отмечают, если вы хотите научить своего питомца его имени, используя технику Вудса, вам также стоит бросить вызов животному. Для этого эксперты рекомендуют добавить к занятиям материнские или близкие по звучанию голоса.

Вудс советует не хвалить домашних животных, если они реагируют на другие слова, произнесенные материнским голосом. Так любимец научится реагировать на свое имя, а не тон, которым говорит человек.

Эксперт также утверждает, что собаки могут в целом заполнить более 1 000 слов, в том числе и несколько случайных имен. Если вы хотите научить свою собаку откликаться на случайное имя, вам определенно удастся это сделать. Он отмечает, что процесс пойдет значительно быстрее, если использовать лакомства.