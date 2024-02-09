Ответ прост: да, животные с прищуром, чаще всего испытывают дискомфорт, а иногда и боль в области глаза. Причин для боли много, и вы должны их знать – далее в материале!

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Что хочет сказать кошка хозяину, прищуривая глаза?

Эрозия роговицы

Поверхностное поражение эпителия роговицы. При этой патологии выражен блефароспазм.

Язва роговицы

Более глубокое поражение роговицы, чем эрозия, проникает в строму роговицы.

Травма глазного яблока

Вы не можете обеспечить 100% безопасности вашему любимцу во время прогулки, а он, свою очередь, может быть не очень осторожным в играх и погоне за палочкой или во время исследований в кустах и траве. К тому же животные иногда травмируют глаза в драках.

Глаукома

Повышение внутриглазного давления, что вызывает боль. Инфекционные заболевания питомцев, иногда превращают их в подозрительно прищуренных персонажей.

Почему коты щурят глаза / Фото Unsplash

Теперь вам не сложно будет понять, что ваш пушистый друг не заигрывается, а нуждается в помощи специалиста.

Травма конъюнктивы

Такое случается по тем же причинам, что и травма глаза. Инородное тело в области глаза или в глазном яблоке. Они бывают совершенно неожиданными – это стекло, веточки, травинки, и иногда когти противников.

Почему многие кошки имеют белые "носки" на лапах?

У значительного количества домашних кошек шерсть на лапках имеет белый цвет, из-за чего кажется, будто животные одеты в носки.

Особенностями такого окраса заинтересовались ученые и пришли к выводу, что в этом котам "помогла" эволюция. Оказалось, что белые "носки" на лапах у кошек являются признаком генетической мутации.

Легкий тест на IQ кота с игрушкой и коробкой: проверьте своего

Коты считаются интеллектуалами. Они способны различать подходящее время, чтобы разбудить своих хозяев на завтрак, и демонстрируют удивительный талант оценивать человеческие эмоции среди неожиданных трудностей. Но вдруг на этом все не ограничивается и вы проживаете вместе с настоящим хвостатым гением?

Чтобы проверить интеллект кота, нельзя прибегать к привычным тестам на проверку IQ, ведь они больше ориентированы на ум человека. Поэтому существует один простой, а главное действенный метод проверки вашего пушистика.