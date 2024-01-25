Чтобы проверить интеллект кота, нельзя прибегать к привычным тестам на проверку IQ, ведь они больше ориентированы на разум человека. Поэтому существует один простой, а главное действенный метод проверки вашего пушистика.

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Проверьте, насколько ваш кот умен легким тестом на IQ

Согласно последним исследованиям, коты демонстрируют уровень развития мозга, подобный детскому. Удивительно то, что коты имеют почти вдвое больше нейронов в коре головного мозга, чем собаки, и могут похвастаться потрясающими 300 миллионами нейронов, а у собак только около 160 миллионов нейронов. Ученые говорят, что коты умнее собак.

Журнал Catster утверждает, что лучший способ проверить интеллект вашего кота – взять его любимую игрушку и картонную коробку. Этот тест лучше проводить в тихой комнате, где котика ничто не будет отвлекать.

Как провести тест с игрушкой и коробкой кота?

Разрешите коту увидеть игрушку, а затем положите ее за коробку или внутрь.

Кошки, которые начнут охотиться за игрушкой, обладают базовым пониманием постоянства объекта. В то же время тех, кто о ней "забудет", как только игрушка исчезнет из виду, можно условно назвать не такими умниками.

Лучший способ проверить интеллект вашего кота – взять его любимую игрушку и картонную коробку / Фото Unsplash

Еще несколько признаков кота-гения

Также Catster заявляет, что более умный кот будет больше с вами общаться. Например, трогать лапой или мяукать, когда хочет, чтобы вы дали ему какую-нибудь вкусняшку. Кошки также могут пытаться самостоятельно пробраться к местам, где вы храните еду. Итак, если пушистый толкает дверь холодильника, знайте, он просто у вас слишком умен. Упомянутое поведение также указывает, что у кота есть понимание постоянства объектов.

Банальный пример: домашний кот, никогда не бывавший на улице, время от времени толкает входную дверь или окна лапой.

Возможно, он умен и знает, что эти предметы открывают доступ к зоне, которую он никогда не исследовал,

– утверждает журнал.

В таком случае это поведение также следует воспринимать как признак немалого интеллекта.

Заметим, у каждого опекуна кота хотя бы раз в жизни возникал вопрос – знает ли пушист свое имя. Если так, тогда почему частенько игнорирует обращение? Ученые склоняются к мнению, что коты могут распознать свое имя, но не всегда выбирают откликнуться. Почему так происходит – читайте по ссылке!