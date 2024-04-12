Как домашние животные "влияют" на людей и стимулируют мозговую активность – читайте в материале ниже.
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Как домашние любимцы "влияют" на людей
В исследовании, проведенном японскими учеными, было обнаружено, что домашние животные, в частности коты и собаки, играют значительную роль в повышении качества жизни человека. Исследование предполагает, что наличие домашних животных может не только улучшать настроение, но и стимулировать мозговую активность.
При этом у владельцев собак риск возникновения деменции (синдрома, влияющего на функционирование мозга) гораздо ниже, чем у владельцев кошек или людей без домашних животных.
В Университете Конкук в Южной Корее ученые обнаружили, что взаимодействие между человеком и собакой положительно влияет на мозговую активность. Исследование показало, что это взаимодействие может снизить уровень стресса и улучшить концентрацию внимания.
Как собаки стимулируют человеческий мозг
Электроэнцефалограммы людей, участвовавших в одном из исследований, показали, что во время прогулок, ухода за собакой или игр с ней мозговая активность испытуемых существенно меняется:
- увеличивается количество альфа-волн, связанных с расслабленным и спокойным состоянием, положительными эмоциями,
- активируются бета-волны, указывающие на повышение внимания и концентрации при отсутствии стресса
- улучшаются когнитивные способности (особенно у пожилых людей),
- снижается артериальное давление (уменьшается риск развития болезней сердца),
- улучшается выработка окситоцина – гормона "счастья и любви".
Почему владельцы собак имеют лучшее здоровье
Исследователи обнаружили, что собаки играют важную роль в повышении физической активности и социального взаимодействия между людьми. Речь идет о том, что владельцы четвероногих:
- регулярно гуляют на свежем воздухе,
- являются физически более активными,
- имеют лучший мышечный тонус,
- имеют больше социальных контактов,
- имеют более высокую стрессоустойчивость,
- получают положительные эмоции от общения с животным.
Собаки лучше снимают стресс и снижают риск деменции / Фото Unsplash
Некоторые ученые предположили, что собак изначально заводят более здоровые люди, которые имеют силы на ежедневные прогулки и коммуникацию с другими. В то же время подобной закономерности в рамках вышеупомянутых исследований выявлено не было.
Для кого общение с собакой особенно полезно
Исходя из полученной в рамках проведенных исследований информации эксперты пришли к выводу, что регулярное общение с собакой может быть особенно полезным для людей, которые:
- страдают от депрессии,
- имеют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР),
- имеют ощущение одиночества или изоляции,
- живут в условиях стресса.
Также взаимодействие с собакой может привести к усилению чувства ответственности и предоставить людям ощущение цели для их будущей активной жизни.