Як саме хатні тварини "впливають" на людей і стимулюють мозкову активність – читайте у матеріалі нижче.

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Як хатні улюбленці "впливають" на людей

У дослідженні, проведеному японськими вченими, було виявлено, що домашні тварини, зокрема коти та собаки, відіграють значну роль у підвищенні якості життя людини. Дослідження припускає, що наявність домашніх тварин може не тільки покращувати настрій, але й стимулювати мозкову активність.

При цьому у власників собак ризик виникнення деменції (синдрому, що впливає на функціонування мозку) набагато нижчий, ніж у власників котів або ж людей без домашніх тварин.

В Університеті Конкук у Південній Кореї вчені виявили, що взаємодія між людиною та собакою позитивно впливає на мозкову активність. Дослідження показало, що ця взаємодія може знизити рівень стресу та покращити концентрацію уваги.

Як собаки стимулюють людський мозок

Електроенцефалограми людей, які брали участь в одному з досліджень, показали, що під час прогулянок, догляду за собакою чи ігор з нею мозкова активність піддослідних суттєво змінюється:

збільшується кількість альфа-хвиль, пов'язаних із розслабленим та спокійним станом, позитивними емоціями,

активуються бета-хвилі, що вказують на підвищення уваги та концентрації за відсутності стресу

покращуються когнітивні здібності (особливо у людей похилого віку),

знижується артеріальний тиск (зменшується ризик розвитку хвороб серця),

покращується вироблення окситоцину – гормону "щастя та любові".

Чому власники собак мають краще здоров'я

Дослідники виявили, що собаки відіграють важливу роль у підвищенні фізичної активності та соціальної взаємодії між людьми. Йдеться про те, що власники чотирилапих:

регулярно гуляють на свіжому повітрі,

є фізично більш активними,

мають кращий м'язовий тонус,

мають більше соціальних контактів,

мають вищу стресостійкість,

отримують позитивні емоції від спілкування з твариною.

Собаки краще знімають стрес та знижують ризик деменції / Фото Unsplash

Дехто з науковців припустив, що собак від початку заводять більш здорові люди, які мають сили на щоденні прогулянки та комунікацію з іншими. Водночас подібної закономірності у межах вищезгаданих досліджень виявлено не було.

Для кого спілкування з собакою особливо корисне

Виходячи з отриманої в межах проведених досліджень інформації експерти дійшли висновку, що регулярне спілкування з собакою може бути особливо корисним для людей, які:

страждають від депресії,

мають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР),

мають відчуття самотності чи ізоляції,

живуть в умовах стресу.

Також взаємодія з собакою може призвести до посилення почуття відповідальності та надати людям відчуття мети для їхнього майбутнього активного життя.