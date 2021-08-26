К Международному дню собак: принц Чарльз с женой умилили сеть любимцами

В Международный день собак принц Уэльский и герцогиня Камилла показали своих собачек. Любимцев они когда-то взяли со старейшего в Великобритании приюта.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз имеют двух собачек – Бет и Блюбелл. Праздничные фото с собаками опубликовали на странице Кларенс-хаус в инстаграме.

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Собачки принца Чарльза и герцогини Камиллы

В галерее из нескольких фото члены королевской семьи показали своих любимцев и рассказали историю приюта, из которого они когда-то их забрали. На одной из фотографий Камилла гуляет со своим джек-рассел-терьером Бет по живописной сельской местности.



Камилла и ее джек-рассел-терьер / Фото с инстаграма clarencehouse

Что известно о Международном дне собак? Он был создан для того, чтобы отмечать всех собак: и чистокровных представителей пород и обычных дворняжек.



Этот день создан для того, чтобы отдать должное этим невероятным животным, которые самоотверженно приносят комфорт людям, защищают и спасают.



Праздник отмечается при поддержке Международного фонда защиты животных каждый четвертый четверг августа.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.



Камилла регулярно посещает приют для животных / Фото с инстаграма clarencehouse

Как принц и герцогиня поддерживают приюты для животных

Герцогиня усыновила своих любимых собак Бет и Блюбелл с известного приюта Великобритании Баттерси. Он основан еще в 1860 году, хотя неоднократно менял свою локацию.

Любимцы годами сопровождали ее на королевских прогулках. Бет помогла Камилле официально открыть новый корпус в центре собак и кошек Баттерси. К полотну, которое прикрывало мемориальную доску, привязали кусочек колбасы. Собачка потянула за конец и так начал торжества.

Как Бет и герцогиня Камилла открывали новый корпус в Баттерси: смотрите видео

Под опекой герцогини Камиллы находятся благотворительный фонд для помощи животным Animal Care Trust и организация, которая учит собак выявлять заболевания – Medical Detection.

К слову Любимцы королевы и не только: 6 интересных фактов о собаках породы корги

В королевской семье всегда жили собаки. Так, королева Елизавета обожает собак пород корги и дорги. Всего у королевы Елизаветы жило более 30 собак.