Ютятся и прячутся под цветком: фотограф фиксирует смешные моменты садовых лягушек во время дождя

Индонезийский фотограф Аджар Сетяди очень любит фиксировать сцены дикой природы. Одной из таких являются лягушки, которые под цветком прячутся от дождя.

Он упорно ищет нужные места и выжидает подходящего момента, чтобы щелкнуть затвором. В результате получаются замечательные снимки, демонстрирующие таинственную жизнь диких существ.

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Любопытный к природе

Еще с детства Аджар увлекался дикими жителями, которые живут в естественных местах его родного города Богор. Эта страсть вдохновила его взять фотоаппарат много лет назад и документировать загадочную жизнь дикой природы, в том числе и лягушек.

На самом деле моими домашними любимцами являются лягушки. Иногда я увлечен потехой с ними в своем саду и позволяю им играть с цветами, когда я поливаю свои растения. Для меня это чудо, что я могу зафиксировать такие невероятные моменты,

– рассказывает Аджар.

Если посмотреть его творчество, то можно понять, что он имеет в виду. Когда лягушки попадают под дождь, то начинают естественно взаимодействовать, невольно позируя фотографу.

И вот появляется кадр, на котором земноводное держит цветок, как зонтик.



Фото Аджара Сетяди

На другом кадре пара ютится вместе, прячась под цветочным зонтом.

Я мог получить лишь несколько кадров, так как этот момент невозможно повторить,

– прокомментировал Сетяди эту сладкую сцену.



Фото Аджара Сетяди

Для того, чтобы поймать такие моменты, Аджару приходится быть очень терпеливым. И неважно, что он немного промокнет, ведь всегда есть награда – возможность увидеть лучшие проявления природы.

Забавные лягушки под дождем

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.



Фото Аджара Сетяди



Фото Аджара Сетяди



Фото Аджара Сетяди



Фото Аджара Сетяди



Фото Аджара Сетяди