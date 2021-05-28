Йоркширский терьер вытирает лапки, когда заходит в дом: милое видео

Когда вы увидите видео с этим послушным и вежливым песиком, то непременно захотите воспитать своего любимца так же. Ведь эта маленькая собака заходит в дом и вытирает свои лапы.

Владелица собаки сумела научить ее вытирать ноги. На видео йоркширский терьер заходит в дом и радостно вытирает их о коврик.

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Правда, у песика лучше получается вытирать передние лапы о коврик. Но вид, с которым он это делает, очень смешной.

Видео с собакой, которая вытирает лапки, насобирало почти 2 миллиона просмотров и полмиллиона лайков. Песик по кличке Стюи стал знаменитым в тиктоке.

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Посмотрите, как вежливая собака вытирает лапки