Владелица собаки сумела научить ее вытирать ноги. На видео йоркширский терьер заходит в дом и радостно вытирает их о коврик.
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Правда, у песика лучше получается вытирать передние лапы о коврик. Но вид, с которым он это делает, очень смешной.
Видео с собакой, которая вытирает лапки, насобирало почти 2 миллиона просмотров и полмиллиона лайков. Песик по кличке Стюи стал знаменитым в тиктоке.
Посмотрите, как вежливая собака вытирает лапки