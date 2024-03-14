Это очень мило: новозеландские дельфины владеют уникальными диалектами

Ученые обнаружили, что новозеландские дельфины имеют отличные диалекты. Исследование показало, что дельфины из разных регионов страны могут иметь вариации в своих голосах, что свидетельствует об уникальных моделях общения внутри популяций.

Это открытие сделала доктор Джессика Патиньо-Перес из Университета Месси, которая прослушала множество звуков, которые используют дельфины на севере и юге страны.

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Новозеландские дельфины владеют уникальными диалектами

Данные исследования показали, что эти дельфины используют свои "акценты" для общения и координации поведения. Например, свистки, которые они издают, могут отличаться по продолжительности и частоте в зависимости от региона. Это может быть связано с местной окружающей средой и особенностями обитания дельфинов в разных местах.

Эти различия, похожи на диалекты у используемых людьми языков, могут иметь важное значение для общения между различными популяциями дельфинов,

– говорят исследователи.

Предполагают, что в случае географического разделения дельфины из разных регионов могут испытывать трудности в понимании друг друга, что может усложнить их общение.

Это открытие не только расширяет наше понимание о языке и общении у животных, но также помогает нам лучше понять культурные и генетические различия между различными популяциями дельфинов.

Новозеландские дельфины обладают уникальными диалектами / Фото Unsplash

В Атлантическом океане найден гигант, которого 200 лет считали вымершим

Ученые заметили у берегов Новой Англии серого кита. Это стало редким явлением для вида, который на протяжении веков вымирал в водах Атлантического океана, пока не исчез полностью.

Морской гигант был замечен группой исследователей из Аквариума Новой Англии. Согласно всему, что известно науке, его там быть не должно было.