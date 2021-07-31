Этих собак воспитали кошки: забавные фото

31 июля 2021 , 21:17
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Источник:

Reddit

Муркотуны обучают собак сидеть в коробках, балансировать на спинках диванов, смотреть в окно и спать в своих кроватках. Как это происходит – смотрите в курьезной подборке фото.

Считают ли себя собаки кошачьими детьми – мы никогда не узнаем. Но насладиться случайными фото хвостатых хулиганов можем сполна.

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Лучшее место для отдыха


Фото Reddit

Друг, я научу тебя балансировать


Фото Reddit

И этого красавчика воспитали кошки


Фото Reddit

"Котик" весом 40 килограммов


Фото Reddit

О, какая прекрасная коробочка


Фото Reddit

Идеальный вид из окна


Фото Reddit

Это точно собака?


Фото Reddit 

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Даже лежит, как кот


Фото Reddit

Не важно, какой ты породы и сколько ты весишь, коты сказали сидеть здесь


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Великолепная семейка


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Идеальная коробка


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Коты плохому не научат


Фото Reddit

Автор: Аліна Рудченко