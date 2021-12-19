Эти милые животные способны уснуть где угодно: 10 забавных фото
19 декабря 2021 , 11:31Читати новину українською
Источник:Reddit
Собаки и кошки часто считают себя членами семьи и с удовольствием ложатся спать на кровать хозяев. Но иногда сон "догоняет" домашних любимцев в совершенно неожиданных местах.
Некоторые из этих любимцев даже не просыпаются, когда над ними застилают постель. Смотрите курьезные фото, которые обязательно поднимут вам настроение.
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