Эти кошки уже собрались в школу: забавные фото любимцев, которые хотят учиться
Источник:Daily Paws
Лето почти закончилось и детям пора готовиться к новому учебному году. Их пушистые любимцы – коты, помогают в этой непростом и ответственном деле.
Предлагаем вам подборку котиков, которые лежат в тетрадях, спят возле портфелей и сидят у экранов компьютеров. Эти красавцы не позволяют своим маленьким владельцам грызть гранит науки в одиночестве.
Узнайте В чем преимущества стерилизации кошки и какой уход нужен после операции
# 1
На морде кота написано, что все эти задачи он решил сам / Фото с инстаграма averysurprisedtiteuf
# 2
А этот кот хочет, чтобы его владелец отдохнул / Фото с инстаграма cool_for_a_cat
# 3
Кажется, ему нравится не математика, а рисование / Фото с инстаграма cutekittiecats2
# 4
У этого котика незаурядные способности к изучению языков / Фото с инстаграма orangenkater
# 5
Здесь уютнее спать / Фото с инстаграма luluschoolcat
# 6
И что это такое? / Фото с инстаграма _bengaltwins
# 7
Кажется, будто он действительно написал это сам / Фото с инстаграма scramblesandfriends
# 8
А этот котик высматривает школьный автобус / Фото с инстаграма rocketboycatsitting
# 9
Что за глупости он пишет? / Фото с инстаграма archieragdoll
Интересно Какие запахи не любят кошки: важные подсказки владельцам
# 10
Этот кот умеет лежать одновременно на всех тетрадях / Фото с инстаграма buffy_the_catnipslayer