Эти кошки уже собрались в школу: забавные фото любимцев, которые хотят учиться

17 августа 2021 , 19:26
Читати новину українською

Источник:

Daily Paws

Лето почти закончилось и детям пора готовиться к новому учебному году. Их пушистые любимцы – коты, помогают в этой непростом и ответственном деле.

Предлагаем вам подборку котиков, которые лежат в тетрадях, спят возле портфелей и сидят у экранов компьютеров. Эти красавцы не позволяют своим маленьким владельцам грызть гранит науки в одиночестве.

Узнайте В чем преимущества стерилизации кошки и какой уход нужен после операции

# 1


На морде кота написано, что все эти задачи он решил сам / Фото с инстаграма averysurprisedtiteuf

# 2


А этот кот хочет, чтобы его владелец отдохнул / Фото с инстаграма cool_for_a_cat

# 3


Кажется, ему нравится не математика, а рисование / Фото с инстаграма cutekittiecats2

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

# 4


У этого котика незаурядные способности к изучению языков / Фото с инстаграма orangenkater

# 5


Здесь уютнее спать / Фото с инстаграма luluschoolcat

# 6


И что это такое? / Фото с инстаграма _bengaltwins

# 7


Кажется, будто он действительно написал это сам / Фото с инстаграма scramblesandfriends

# 8


А этот котик высматривает школьный автобус / Фото с инстаграма rocketboycatsitting

# 9


Что за глупости он пишет? / Фото с инстаграма archieragdoll

Интересно Какие запахи не любят кошки: важные подсказки владельцам

# 10


Этот кот умеет лежать одновременно на всех тетрадях / Фото с инстаграма buffy_the_catnipslayer

Автор: Аліна Рудченко