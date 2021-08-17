Пропонуємо вам добірку котиків, які лежать на зошитах, сплять біля портфелів та сидять біля екранів комп'ютерів. Ці красунчики не дозволяють своїм маленьким власникам гризти граніт науки на самоті.

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#1



На морді котика написано, що всі ті задачі він розв'язав сам / Фото з інстаграму averysurprisedtiteuf

#2



А цей кіт хоче, щоб його власник відпочив / Фото з інстаграму cool_for_a_cat

#3



Здається, йому до вподоби не математика, а малювання / Фото з інстаграму cutekittiecats2

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

#4



У цього котика неабиякі здібності до вивчення мов / Фото з інстаграму orangenkater

#5



Тут затишніше спати / Фото з інстаграму luluschoolcat

#6



І що воно таке? / Фото з інстаграму _bengaltwins

#7



Здається, ніби він і справді написав це сам / Фото з інстаграму scramblesandfriends

#8



А цей котик виглядає шкільний автобус / Фото з інстаграму rocketboycatsitting

#9



Що за дурниці він пише? / Фото з інстаграму archieragdoll

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#10



Цей кіт вміє лежати одночасно на всіх зошитах / Фото з інстаграму buffy_the_catnipslayer