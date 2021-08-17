Пропонуємо вам добірку котиків, які лежать на зошитах, сплять біля портфелів та сидять біля екранів комп'ютерів. Ці красунчики не дозволяють своїм маленьким власникам гризти граніт науки на самоті.
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#1
На морді котика написано, що всі ті задачі він розв'язав сам / Фото з інстаграму averysurprisedtiteuf
#2
А цей кіт хоче, щоб його власник відпочив / Фото з інстаграму cool_for_a_cat
#3
Здається, йому до вподоби не математика, а малювання / Фото з інстаграму cutekittiecats2
#4
У цього котика неабиякі здібності до вивчення мов / Фото з інстаграму orangenkater
#5
Тут затишніше спати / Фото з інстаграму luluschoolcat
#6
І що воно таке? / Фото з інстаграму _bengaltwins
#7
Здається, ніби він і справді написав це сам / Фото з інстаграму scramblesandfriends
#8
А цей котик виглядає шкільний автобус / Фото з інстаграму rocketboycatsitting
#9
Що за дурниці він пише? / Фото з інстаграму archieragdoll
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#10
Цей кіт вміє лежати одночасно на всіх зошитах / Фото з інстаграму buffy_the_catnipslayer