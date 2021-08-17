Пропонуємо вам добірку котиків, які лежать на зошитах, сплять біля портфелів та сидять біля екранів комп'ютерів. Ці красунчики не дозволяють своїм маленьким власникам гризти граніт науки на самоті.

Дізнайтеся У чому переваги стерилізації кішки і який догляд потрібен після операції

#1

Ці коти вже зібралися до школи: кумедні фото
На морді котика написано, що всі ті задачі він розв'язав сам / Фото з інстаграму averysurprisedtiteuf

#2

Ці коти вже зібралися до школи: кумедні фото
А цей кіт хоче, щоб його власник відпочив / Фото з інстаграму cool_for_a_cat

#3

Ці коти вже зібралися до школи: кумедні фото
Здається, йому до вподоби не математика, а малювання / Фото з інстаграму cutekittiecats2

#4

Ці коти вже зібралися до школи: кумедні фото
У цього котика неабиякі здібності до вивчення мов / Фото з інстаграму orangenkater

#5

Ці коти вже зібралися до школи: кумедні фото
Тут затишніше спати / Фото з інстаграму luluschoolcat

#6

Ці коти вже зібралися до школи: кумедні фото
І що воно таке? / Фото з інстаграму _bengaltwins

#7

Ці коти вже зібралися до школи: кумедні фото
Здається, ніби він і справді написав це сам / Фото з інстаграму scramblesandfriends

#8

Ці коти вже зібралися до школи: кумедні фото
А цей котик виглядає шкільний автобус / Фото з інстаграму rocketboycatsitting

#9

Ці коти вже зібралися до школи: кумедні фото
Що за дурниці він пише? / Фото з інстаграму archieragdoll

Цікаво Які запахи не люблять коти: важливі підказки власникам

#10

Ці коти вже зібралися до школи: кумедні фото
Цей кіт вміє лежати одночасно на всіх зошитах / Фото з інстаграму buffy_the_catnipslayer