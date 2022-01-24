Эти домашние животные вовсе не были готовы стать родителями: 15 забавных фото
24 января 2022 , 22:19Читати новину українською
Источник:Reddit
Дети – радость жизни, однако иногда они бывают действительно невыносимыми. Все молодые родители время от времени не понимают, как помочь малышам. И даже пушистые любимцы не стали исключением.
Некоторые собаки, кошки и даже козы с овцами совсем не знают, что делать со всеми этими наглыми малявками. А хозяева, вместо того чтобы помочь, делают забавные фото.
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"Кто-нибудь, помогите"
Фото Reddit
"Почему все эти дети ходят за мной везде?"
Фото Imgur
"Вот это и есть радости материнства?"
Фото BrightGirl / Twitter
"Что вообще происходит?"
Фото Reddit
"Дети – цветы жизни"
Фото Reddit
Детское нашествие
Фото Reddit
У этой мамочки тройной стресс
Фото Reddit
Здесь есть кто-то лишний
Фото Reddit
"Родила, а теперь что с ними делать?"
Фото Reddit
"Никто не предупреждал об этом"
Фото Imgur
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