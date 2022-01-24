Эти домашние животные вовсе не были готовы стать родителями: 15 забавных фото

Дети – радость жизни, однако иногда они бывают действительно невыносимыми. Все молодые родители время от времени не понимают, как помочь малышам. И даже пушистые любимцы не стали исключением.

Некоторые собаки, кошки и даже козы с овцами совсем не знают, что делать со всеми этими наглыми малявками. А хозяева, вместо того чтобы помочь, делают забавные фото.

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"Кто-нибудь, помогите"



Фото Reddit

"Почему все эти дети ходят за мной везде?"



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"Вот это и есть радости материнства?"



Фото BrightGirl / Twitter

"Что вообще происходит?"



Фото Reddit

"Дети – цветы жизни"



Фото Reddit

Детское нашествие



Фото Reddit

У этой мамочки тройной стресс

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для удовлетворения всех потребностей животных.



Фото Reddit

Здесь есть кто-то лишний



Фото Reddit

"Родила, а теперь что с ними делать?"



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"Никто не предупреждал об этом"



Фото Imgur

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