Экзотическое бегство: в США полиция устроила погоню с верблюдом, который выступал в вертепе

В американском штате Канзас верблюд, привлеченный к рождественским сценам в местном вертепе, скрылся от владельцев и устроил себе забег по ночному городу. Похождения животного стали вирусными в соцсетях – люди активно снимали видео с экзотическим беглецом и обсуждали появление верблюда.

Аравийский верблюд, выступавший вместе с вертепом в рождественских постановках в Боннер-Спрингс, стал героем увлекательной погони. Вечером животное исчезло, а полиция приступила к поискам беглеца в районах города.

Читатйте также Идея для подарка котику на Новый год: что точно понравится пушистому гурману

На странице местной полиции активно документировали развитие погони – сообщения правоохранителей стали популярны в фейсбуке.

Верблюд сбежал из вертепа / Фото полиции Боннер-Спрингс

Вечером недоуздок верблюда, показываемого в местном зале сельского хозяйства, порвался. Двугорбое животное решило не терять время и убежало, прежде чем кто-то заметил.

Офицеры и отдел контроля за животными провели целый день, преследуя спущенного верблюда,

– сообщили в полиции Боннер-Спрингс об инциденте.

О пропавшем верблюде полицейские узнали утром на следующий день, когда абонент сообщил им о животном, бродящему по полю для гольфа.

Правоохранители, воспользовавшись гольф-карами, пытались догнать экзотического беглеца, однако животному удалось оторваться от полиции.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.

В тот же день очевидцы сообщили правоохранителям, что видели верблюда, который галопом несется по трассе.

В тот день полиция узнала, что верблюды могут бегать со скоростью 65 километров в час.

– написали в полицейском департаменте.

Люди, видевшие верблюда, снимали видео и публиковали в соцсетях. В сообщениях видно, как животное ходит по парку или бежит по магистрали.

Верблюд бегал по городу / Фото полиции Боннер-Спрингс

Впоследствии беглеца все же поймали с помощью лассо. Животное передали владельцам – верблюд вернулся домой, а необычная погоня счастливо завершилась.

Животное вернулось домой / Фото полиции Боннер-Спрингс