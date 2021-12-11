Аравійський верблюд, який виступав разом з вертепом у різдвяних постановках у Боннер-Спрінгс, став героєм захопливої погоні. Ввечері тварина зникла, а поліція розпочала пошуки утікача в районах міста.
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На сторінці місцевої поліції активно документував розвиток погоні – дописи правоохоронців стали популярними у фейсбуці.
Верблюд утік з вертепу / Фото поліції Боннер-Спрінгс
Увечері недоуздок верблюда, якого показували у місцевому залі сільського господарства, порвався. Двогорба тварина вирішила не гаяти час та втікла, перш ніж хтось помітив.
Офіцери та відділ контролю за тваринами провели цілий день, переслідуючи розпущеного верблюда,
– повідомили у поліції Боннер-Спрінгс про інцидент.
Про зниклого верблюда поліціянти дізналися вранці наступного дня, коли абонент повідомив їм про тварину, яка бродить полем для гольфу.
Правоохоронці, скориставшись гольф-карами, намагались наздогнати екзотичного утікача, проте тварині вдалося відірватися від поліції.
Того ж дня очевидці повідомили правоохоронців, що бачили верблюда, який галопом несеться трасою.
Того дня поліція дізналася, що верблюди можуть бігати зі швидкістю 65 кілометрів на годину,
– написали у поліцейському департаменті.
Люди, які бачили верблюда, знімали відео та публікували у соцмережах. У дописах видно, як тварина прогулюється парком чи біжить магістраллю.
Верблюд бігав містом / Фото поліції Боннер-Спрінгс
Згодом втікача все ж упіймали за допомогою лассо. Тварину передали власникам – верблюд повернувся додому, а незвичайна погоня щасливо завершилася.
Тварина повернулася додому / Фото поліції Боннер-Спрінгс