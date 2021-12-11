Аравийский верблюд, выступавший вместе с вертепом в рождественских постановках в Боннер-Спрингс, стал героем увлекательной погони. Вечером животное исчезло, а полиция приступила к поискам беглеца в районах города.
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На странице местной полиции активно документировали развитие погони – сообщения правоохранителей стали популярны в фейсбуке.
Верблюд сбежал из вертепа / Фото полиции Боннер-Спрингс
Вечером недоуздок верблюда, показываемого в местном зале сельского хозяйства, порвался. Двугорбое животное решило не терять время и убежало, прежде чем кто-то заметил.
Офицеры и отдел контроля за животными провели целый день, преследуя спущенного верблюда,
– сообщили в полиции Боннер-Спрингс об инциденте.
О пропавшем верблюде полицейские узнали утром на следующий день, когда абонент сообщил им о животном, бродящему по полю для гольфа.
Правоохранители, воспользовавшись гольф-карами, пытались догнать экзотического беглеца, однако животному удалось оторваться от полиции.
В тот же день очевидцы сообщили правоохранителям, что видели верблюда, который галопом несется по трассе.
В тот день полиция узнала, что верблюды могут бегать со скоростью 65 километров в час.
– написали в полицейском департаменте.
Люди, видевшие верблюда, снимали видео и публиковали в соцсетях. В сообщениях видно, как животное ходит по парку или бежит по магистрали.
Верблюд бегал по городу / Фото полиции Боннер-Спрингс
Впоследствии беглеца все же поймали с помощью лассо. Животное передали владельцам – верблюд вернулся домой, а необычная погоня счастливо завершилась.
Животное вернулось домой / Фото полиции Боннер-Спрингс