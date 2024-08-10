И не только потому, что белки являются переносчиками ряда заболеваний, например бешенства. Почему же нельзя кормить белок в парке – далее в материале!

Читайте также Чтобы не навредить или потерять любимца: запрещенные продукты для вашей собаки

Белки – часть дикой природы

Специалисты по дикой природе проводят параллели между прикармливанием белок и пагубными последствиями прикармливания птиц вне сезона. Они подчеркивают, что здоровые дикие животные от природы способны позаботиться о себе сами. Однако, предложение съедобных подарков может привести к зависимости, препятствуя этим животным самостоятельно находить пищу.

Угощать белок можно только в период экстремальных холодов и только такими продуктами:

очищенные грецкие орехи;

нечищеные тыквенные и подсолнечные семечки;

морковь;

нарезанное яблоко;

сушеные зерна кукурузы;

сухофрукты без сахара.

Поэтому эксперты настоятельно призывают общественность воздержаться от прикармливания белок, чтобы обеспечить сохранение их навыков выживания.

Следите за тем, что едите в парке вы

В местных парках белки известны своими оппортунистическими пищевыми привычками, потребляя любые легкодоступные источники пищи. Эти животные лакомятся выброшенными чипсами и крекерами, найденными в открытых упаковках на скамейках или в мусорных баках. Это же касается бутербродов, шоколада и всего остального.

Такая человеческая еда может быть вредной для здоровья этих существ. Чтобы белки не рылись в мусоре, не оставляйте открытые пакеты с остатками еды в баках.