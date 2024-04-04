Воскрес из мертвых: яванский тигр, считавшийся вымершим, более 40 лет скрывался от людей

Яванский тигр был занесен в Красную книгу как вымерший вид еще в 2008 году. Исследователи считали, что представители этого вида были истреблены еще до 1980-х годов, но, похоже, это оказалось неправдой.

Исследователи считают, что хищник Panthera tigris sondaica, признанный вымершим до 1980-х годов, на самом деле все еще может существовать.

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Яванский тигр считался вымершим, но вернулся

В последних новостях сообщалось о многочисленных случаях наблюдения неуловимого яванского тигра, однако ни одного официального подтверждения не было сделано. Недавний случай, произошел в 2019 году, когда жители деревни Сипендеуи в лесах Южного Сукабуми, Западная Ява, утверждали, что заметили, по их мнению, яванского тигра. Крестьяне обнаружили следы когтей и лап в этой местности и смогли собрать образец волос с забора неподалеку.

Ученые подтвердили, что проанализированные образцы волос принадлежат яванскому тигру. Хотя для подтверждения этих выводов необходимы дальнейшие исследования, это открытие свидетельствует о том, что яванский тигр все еще может существовать в дикой природе.

В новом исследовании ученые проанализировали митохондриальную ДНК, тип генетического материала, передающегося по материнской линии. Затем они провели сравнение с образцом, собранным в музее в 1930 году. Образцы волос различных подвидов тигров, а также яванского леопардового тигра (Panthera pardus melas) были использованы в качестве контрольных образцов.

Результаты исследования показали, что найденный образец принадлежит яванскому тигру, а также попадает в ту же группу, что и музейный образец 1930 года.

Какие меры планируют принять дальше?

Перспектива того, что давно вымерший вид на самом деле все еще может жить на Земле, вызвала интерес общественности, а потому ученые планируют провести дополнительные генетические и полевые исследования.

Яванский тигр все еще может существовать в дикой природе / Фото Wikimedia

На новость также отреагировали и чиновники местного индонезийского министерства. Исследование вызвало предположение, что яванский тигр может быть все еще жив, а потому местные власти планируют подготовиться и принять меры по реагированию на эту новость. Эти меры включают:

установку фотоловушек;

проведение обширных исследований ДНК;

консультацию с экспертами-генетиками.

Отметим, что яванский тигр родом из Индонезии и является одним из трех подвидов тигров, которые ранее встречались в стране. В 2013 году балтийского тигра (P. tigris balica) также объявили вымершим, вследствие чего выжившим, считается только суматранский тигр.

Одними из основных причин вымирания всех двух видов считается потеря среды обитания и охота.