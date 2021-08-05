Стая насчитывает 677 особей. И теперь все эти животные подчиняются самке по кличке которое Якей.
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Якей начала свой путь к вершине еще в апреле этого года. Тогда она напала на собственную мать, чтобы стать альфа-самкой среди других самок. Большинство обезьян остановились бы на этом, но Якей хотела большего.
10-килограммовое животное бросило вызов главному самцу стаи, 31-летнему Санчу. Санчу "возглавлял" ряды макак в зоопарке в течение 5 лет.
За 70 лет истории заповедника там еще ни разу не было самки, которая возглавляла стаю.
С тех пор Якей лазает по деревьям и трясет их, что является выражением силы и очень редким поведением самок, – рассказал Сатоши Кимото, гид с Такасакиямы.
Также 9-летняя Якей ходит с поднятым хвостом, что необычно для самок.
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Как в зоопарке поняли, что самка стала главной
- Сотрудники Такасакиямы провели арахисовый тест.
- Для этого они разбросали арахис в месте, где живут обезьяны, и посмотрели, кто будет есть первым.
- Санчо отступил и Якей съела лакомство первой.