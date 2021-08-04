Схватку двух варанов сняли очевидцы. Видео за считанные дни набрало 10 тысяч лайков и почти 700 тысяч просмотров.

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Вараны подрались на парковке

Инцидент зафиксировала группа женщин, которые сидели в авто. Эпическая драка произошла возле Центра культуры Международного исламского университета Малайзии, что в Куала-Лумпуре.

Выглядела стычка так, будто две ящерицы романтично танцевали. Некоторым это напомнило битву драконов или борьбу Годзиллы.

Драка двух варанов на парковке: смотрите видео

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

На самом деле на видео зафиксировали не романтичные танцы и не дружеские объятия. Так гиганты-ящерицы сражаются за территорию и самку.

Что известно о варанах

Источник: Animal diversity

Вараны встречаются в тропиках и субтропиках Африки и Азии, на островах Малайзии и Индонезии, в Папуа Новой Гвинее и Австралии.

Они насчитывают более 50 видов – от мелких до крупных.

Крупнейший представитель семьи – комодский варан. Он достигает в среднем более 2 метров в длину и весит 70 килограммов. Скорее всего, именно его зафиксировали на парковке.

Все вараны являются плотоядными животными, правда, некоторые виды могут питаться и фруктами.