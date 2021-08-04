Сутичку двох варанів зняли очевидці. Відео за лічені дні набрало 10 тисяч лайків і майже 700 тисяч переглядів.
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Варани побилися на парковці
Інцидент зафіксувала група жінок, які сиділи в авто. Епічна бійка сталася біля Центру культури Міжнародного ісламського університету Малайзії, що у Куала-Лумпурі.
Виглядала суперечка так, ніби дві ящірки романтично танцювали. Декому це нагадало битву драконів чи боротьбу годзіл.
Бійка двох варанів на парковці: дивіться відео
Насправді ж на відео зафіксували не романтичні танці і не дружні обійми. Так гіганти-ящірки б'ються за територію і самку.
Що відомо про варанів
Джерело: Animal diversity
- Варани зустрічаються в тропіках і субтропіках Африки й Азії, на островах Малайзії та Індонезії, у Папуа Новій Гвінеї та Австралії.
- Вони налічують понад 50 видів – від дрібних до великих.
- Найбільший представник родини – комодський варан. Він досягає у середньому понад 2 метрів завдовжки й має вагу 70 кілограмів. Найімовірніше, саме його зафіксували на парковці.
- Усі варани є м'ясоїдними тваринами, щоправда, деякі види можуть харчуватися і фруктами.
Комодський варан / Wiki photo