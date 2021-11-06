Японская компания "усыновляет" котиков, чтобы повысить производительность работников

Офис токийской компании забрал 9 котов из приюта. Руководство компании уверено, что мурлыки помогут улучшить работу персонала и повысить привлекательность организации.

Пушистым разрешили делать все, что им заблагорассудится – офисные котики могут ходить по всему офису, залезать на столы и играть с работниками во время работы.

Читайте также С первого дня и навсегда: 5 гарантий от Friskies® для ваших любимцев

Эти взаимоотношения не только приносят пользу офисным работникам компании, но и помогают обеспечить 9 кошек домом, где они будут обеспечены уходом и едой до конца жизни.

Почему руководство решило "нанять" котов В Токио жилые площади имеют довольно малый размер, поэтому арендаторы часто запрещают жителям заводить домашних животных. Так коты и песики вынуждены жить в приютах, а любители пушистиков ограничиваются походами в кафе с животными. Кроме того, люди, у которых нет домашних животных, с большей вероятностью испытывают стресс и могут даже иметь повышенный риск сердечного приступа.



Котики – необычайная приятность для японцев, которые не могут позволить себе домашних любимцев / Фото Unsplash

Каковы плюсы содержания кошек в офисе

Руководство компании Ferry считает, что благодаря котам работники будут меньше нервничать и лучше работать. Правила компании разрешают домашних животных, поэтому сотрудников офиса поощряют привозить своих любимцев на работу.

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Кроме того, корпорация ежемесячно выплачивает 42 доллара каждому, кто возьмет домой кошку, работая в компании.



Котики могут взаимодействовать с сотрудниками офиса / Фото Japan Today

Это мило Самые милые котики с тыквами: 13 мистических и ярких фото

Каковы недостатки кошачьего соседства

Хотя пушистые соседи положительно влияют на динамику работы офиса, работники заметили, что шалуны могут нанести немного вреда. Оказалось, что кошки любят грызть провода – из-за этого офисная техника несколько раз выходила из строя.

Как котики живут в офисе: смотрите видео