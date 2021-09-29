Извинения или агрессия: почему коты кусают, а потом облизывают хозяев

В социальной сети тикток блогерша рассказала, почему коты сначала могут укусить хозяина, а потом облизать. Женщина сразу отметила, что это вовсе не жест извинения.

Известно, что пользовательница тиктока с ником onepurrfectcat посвятила свой профиль контенту о домашних животных. На примере своих домашних любимцев блогерша показывает, как они общаются и рассказывает секреты их поведения.

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В одном из роликов женщина объяснила, почему коты кусаются во время игры. Соответствующее поведение она назвала, как "мягкая агрессия", что распространено среди молодых четверолапых.

По словам блогера, это не значит, что кот хочет намеренно сделать больно. На самом деле животное автоматически пытается поймать все, что движется, например, руку или ногу. Впоследствии любимец может начать облизывать, приглашая так к игре.

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В комментариях люди признавались, что видели в кошачьих глазах извинения. Поэтому считали, что облизывание после укуса – это признание своей вины.

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Смотрите видео: почему кот кусает хозяев