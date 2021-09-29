Відомо, що користувачка тіктока з ніком onepurrfectcat присвятила свій профіль контенту про домашніх тварин. На прикладі своїх домашніх улюбленців блогерка показує, як вони комунікують та розповідає секрети їх поведінки.

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В одному з роликів жінка пояснила, чому коти кусаються під час гри. Відповідну поведінку вона назвала, як "лагідна агресія" й поширена серед молодих чотирилапих.

За словами блогерки, це не означає, що кіт хоче навмисно зробити боляче. Насправді тварина автоматично намагається зловити все, що рухається, наприклад, руку чи ногу. Згодом улюбленець може почати облизувати, запрошуючи так до гри.

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У коментарях люди зізнавалися, що бачили в котячих очах вибачення. Тому вважали, що облизування після укусу – це визнання своєї провини.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

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