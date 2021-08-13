Собрал коробки от доставок на карантине: как известный комик построил кошачий городок

2 спасенных котят живут дома у комика Дреннона Дэвиса. Во время карантина мужчина не только усыновил животных, но и построил им город из картона.

Во время пандемии коронавируса и строгого карантина американский комик Дреннон Дэвис не мог ездить с гастролями. Мужчина хотел хоть как-то развлечься на карантине.

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Когда Дэвис услышал, что у его подруги живут осиротевшие и брошенные котята, он немедленно взял себе двух ярко-рыжих братьев.



Дэвис и его котики / Фото фейсбук Drennon Davis

Я всегда искал оранжевого кота, – рассказывает комик.

Малышей назвали Ньют и Фрог.

Дом Дэвиса в период карантина превратился в арт-пространство. Там нашлось место для еще одной инсталляции – кошачьего городка. А котята стали его "мэрами".

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь



Кот в кошачьей "тюрьме" / Скриншот

Материалом для него стали картонные коробки от различных поставок, которые Дэвис собирал во время карантина. Картон – идеальный материал для кошек, они обожают играть в коробках.



Так выглядит кошачий городок / Скриншот

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Комик увлекся и выстроил настоящий город с домами, дорогами, мостами, деревьями, облаками. Здесь есть даже тюрьма, ферма и кинотеатр. Котята могут играть на разных уровнях и прятаться в городе хоть целый день.

Ньют и Фрог играют в своем городке