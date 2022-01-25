Как изменились собаки с начала дружбы и спустя много лет: фотодоказательства
25 января 2022 , 15:07Читати новину українською
Источник:Bored Panda
Домашние питомцы очень быстро растут. Часто хозяева любят сравнивать фото еще крох и то, которыми уже выросли.
Собаки могут добиться своего максимального размера уже через 6 – 18 месяцев. Всё зависит от ее породы. Пользователи социальных сетей активно публикуют фотографии, подтверждающие этот факт.
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"Разница в 12 недель".
Фото Bored Panda
"6 недель против 6 месяцев".
Фото Bored Panda
"Однажды босс, всегда босс".
Фото Bored Panda
"До и после. Это как иметь домашнего медведя".
Фото Bored Panda
"Давай расти вместе, друг".
Фото Bored Panda
"Я хочу спать на тебе".
Фото Bored Panda
"От 8 недель до 5 месяцев! Та самая девушка и тот же автомобиль, только чуть больше Уинстон".
Фото Bored Panda
"Щенок вырос в маленького коня за 9 месяцев".
Фото Bored Panda
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"Джуб-Джуб до и после".
Фото Bored Panda
"Все еще щенок в душе".
Фото Bored Panda