Обходят горячие точки: из-за войны в Украине одни из птиц меняют свои миграционные пути

Животные и птицы страдают от войны в Украине не меньше, чем люди. В частности орлы, которые летят к местам гнездования через Украину, меняют свои маршруты, чтобы избежать боевых действий.

Птицы отклоняются на расстояние до 250 километров, что может негативно повлиять на их размножение. Такие выводы сделала группа британских ученых в исследовании, опубликованном в научном журнале Current Biology.

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Орлы меняют свои миграционные пути, чтобы обойти боевые действия

Ученые с помощью данных GPS проанализировали пути 19 подорликов больших, которые летели через Украину на юг Беларуси в марте и апреле 2022 года. Полученные маршруты сравнили с зафиксированными ранее – в 2018 – 2021 годах.

Ученые обнаружили, что после начала полномасштабной войны птицы добавили в среднем 85 дополнительных километров. Один орел отклонился от маршрута аж на 250 километров. Из-за такой тенденции выросло время путешествия – в среднем на 55 часов. К тому же скорость полета самцов оказалась ниже, чем до начала войны.

Также ранее 90% орлов делали остановки в Украине, однако в 2022 году таких насчитали лишь 32%. Из-за этого птицам, вероятно, понадобилось больше энергии, чтобы добраться до мест гнездования.

Это похоже на то, если бы вы бежали марафон, но не имели перерывов на воду. А в конце кто-то просит вас пробежать еще семь или восемь миль,

– объяснил соавтор исследования Чарли Рассел.

По словам ученых, наибольшие отклонения от прямого маршрута происходили там, где была выше активность боевых действий. Однако, не все птицы действовали одинаково.



Из-за войны в Украине орлы меняют свои миграционные пути / Фото Unsplash

Так, орел по кличке Боровец несмотря на интенсивные боевые действия продолжал лететь через Киев. Но орел Дениса изменил свой маршрут и пролетел в пределах километра от взрывов и боев в окрестностях столицы.

Отклонение от привычных маршрутов может задержать размножение, ведь теперь орлы, вероятно, нуждаются в большем времени на восстановление. Также это может повлиять на шансы выживания их потомства, поскольку есть риск того, что добыча будет менее доступной, когда вылупятся птенцы.