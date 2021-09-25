Из-за пандемии некоторые кошки страдают опасным уровнем стресса: эксперты объяснили, почему

Для многих из нас пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье. Британские ветеринары заявляют, что вместе с людьми от стресса страдают и кошки.

Причем стрессовый уровень может быть настолько высоким, что будет угрожать даже жизни животного. Почему так происходит и как мы можем помочь нашим пушистым питомцам оставаться здоровыми – далее в материале.

Читайте также Какие преимущества присутствия любимцев на работе и как это удается в офисах Purina®

Почему кошки стрессуют из-за пандемии

По словам экспертов, у кошек появляется опасный уровень стресса из-за того, что их владельцы проводят больше времени дома, чем нарушают распорядок дня своих четвероногих любимцев. Кроме этого, безопасные или тихие места в доме, где раньше животные могли спрятаться, вероятно, были переоборудованы как домашний офис.

Из-за этого, говорит медсестра Дебби Джеймс из клиники ветеринарной медицины в Суиндоне, у них появляется несколько состояний, связанных со стрессом, которые не были так распространены до карантина. Речь идет, в частности, о заблокированном мочевом пузыре у котов и цистите у кошек и котов также.

Любое изменение в распорядке дня может смутить кошек, поскольку они являются существами с устоявшимися привычками. Им нужно пространство и возможность времяпрепровождения наедине,

– объясняет она.



Кошкам нужно иметь возможность побыть наедине / Фото pexels

В то же время, добавляет ветеринар, эта проблема не касается собак, ведь они наоборот любят проводить много времени со своими хозяевами, а карантин способствовал существенному контакту.

Как помочь кошкам меньше стрессовать

Чтобы помочь кошкам лучше справиться со стрессом, придерживайтесь привычного для них режима дня. Это касается графика кормления, игры и взаимодействия с ними.

Создайте специальную тихую зону и старайтесь не беспокоить животных , когда они там находятся.

, когда они там находятся. Обеспечьте богатую игровую атмосферу как в помещении, так и на открытом воздухе. Предоставьте кошке множество тайников и мест, куда можно было высоко подняться.

Побалуйте свою пушистую питомицу различными игрушками, чтобы помочь ей получить физическую и умственную стимуляцию .

. Лотки и миски с едой и водой разместите в отдельных тихих местах.

Дайте кошке много времени и пространства для себя. Это значит, если она спит, отдыхает или счастливо занимается другим делом, не поддавайтесь соблазну мешать ей или же требовать от нее внимания.

Позвольте кошке самой выбирать, когда она хочет с вами общаться.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, при этом обеспечивают питание, которое способствует их здоровью и благополучию.



Позвольте котам самим выбирать, чем им заниматься / Фото pexels